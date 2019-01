Le public d'Anterselva, en Italie, a été servi ! Traditionnellement très fourni en supporters allemands, il a eu droit ce samedi, lors de la poursuite, à une belle bataille entre les Italiennes Dorothea Wierer et Lisa Vittozzi, et l'Allemande Laura Dahlmeier. C'est Wierer qui a eu le dernier mot, grâce notamment à sa vitesse de tir. Elle s'offre ainsi son premier succès à domicile et conforte son dossard jaune. Dahlmeier termine deuxième (+6"), Vittozzi troisième (+16"2). Julia Simon a signé le meilleur résultat du contingent français (10e, +1'20").

Cette poursuite avait des airs de mass start, avec 23 biathlètes en moins d'une minute au départ. La Tchèque Marketa Davidova, peut-être grisée par sa première victoire en Coupe du monde, acquise jeudi lors du sprint, a démarré fort, ne laissant pas Kaisa Makarainen, Marte Olsbu Roiseland et Laura Dahlmeier, parties respectivement 1, 3 et 4 seconde(s) derrière elle, se placer dans ses skis. Dès le premier couché, elle a explosé (2/5). Makarainen et Olsbu Roiseland ont elles aussi tourné, laissant Dahlmeier prendre le contrôle des opérations.

Au fil de la course, Dorothea Wierer (8e du sprint) et Lisa Vittozzi (5e) – duo italien qui domine le classement général – ont gagné du terrain. Elles ont même pris les commandes après le troisième tir, avec une vingtaine de secondes d'avance sur Dahlmeier, qui venait de signer sa première faute du jour, échouant à blanchir sa quinzième cible.

Lors du dernier exercice carabine en main, Wierer a tiré vite, très vite, à 4/5. Vittozzi n'en a pas profité, avec un 4/5 plus lent… ni Dahlmeier, dont le 5/5 n'a pas suffi. A la sortie du pas de tir, la porteuse du dossard jaune a attaqué l'ultime boucle avec 7 secondes de marge. Elle a augmenté cette avance, s'assurant la première victoire en poursuite de sa carrière. Pour la deuxième place, Dahlmeier a déposé Vittozzi dans une bosse, montrant des signes de forme intéressants, après une intersaison galère.