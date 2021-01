Anterselva

Il est peu de dire que ce succès était inespéré au vu du déroulé de la course. Avec une faute sur chacun des trois premiers tirs, Julia Simon pointait à la 10e place à 39 secondes au moment du dernier debout, ce qui témoignait déjà de nombreux efforts effectués sur les skis. Profitant d'une défaillance des cinq premières, et arrivant enfin à réaliser le sans-faute, avec sa vitesse de tir habituelle, Simon ressortait 4ème, à trois secondes du podium de Franziska Preuss, mais à 9 secondes de la Suédoise Hanna Oeberg.

En une moitié de boucle, la Française avait refait son retard, et multipliait ensuite les attaques pour détacher ses concurrentes. Seule Oeberg a résisté, mais il lui a manqué un demi-ski pour l'emporter au sprint. Auteure du deuxième meilleur temps de tir et du meilleur temps sur les skis, Julia Simon signe sa troisième victoire en carrière. Elle prend ainsi la tête du classement de la mass-start. Oeberg se console en se rapprochant considérablement au classement général puisqu'elle n'est plus qu'à 9 points de Marte Olsbu Roeiseland (7e, +35"8) et 1 point de Tiril Eckhoff (8e, +43"4).