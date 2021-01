Il fallait être parfait derrière la carabine pour s'imposer, et y croire jusqu'au dernier mètre de la course pour monter sur le podium. Grâce à un 20/20 qu'il est le seul à avoir réalisé parmi les favoris, ce vendredi, Alexander Loginov s'est adjugé l'Individuel 20km d'Anterselva. Sturla Holm Laegreid (18/20, +58") a pris la deuxième place et a profité des quatre minutes de pénalité concédées par Johannes Boe (16/20, 7e) pour reprendre des points à son compatriote au classement général. Quant à la troisième marche du podium, elle s'est jouée pour un dixième de seconde. Dans une lutte à distance avec Lukas Hofer et le surprenant Anton Dudchenko, lors du dernier tour, Quentin Fillon Maillet (3e, 18/20, +1'10"6) a pris le meilleur sur l'Italien (4e, +1'10"7) et l'Ukrainien (5e, +1'10"9) à la photo finish en jetant son ski. Le Français est donc monté pour la troisième fois de la saison sur le podium.