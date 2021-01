"Son choix est de persévérer ", explique-t-il à Nordic Magazine qui précise que des " ajustements ont été effectués ". Avec 54 points d'avance sur Sturla Holm Laegreid, pas encore assez régulier, le cadet de la fratrie Boe a de quoi voir venir. Mais ses problèmes au tir inquiètent. Lui en premier lieu. Et le cercle vicieux s'installe : " Johannes a voulu modifier un peu sa position. Il a commencé l’hiver avec des doutes et il les a confirmés… un peu sans raison. Il s’est mis dans la difficulté tout seul en se posant un tas de questions ."

L'absence de Martin Fourcade, son rival autant que son repère parti à la retraite, joue semble-t-il un rôle mental non négligeable dans l'approche du Norvégien obligé d'assumer à lui seul le statut de favori sur chaque course. "Je pense et je sais que sa position et son tir sont bons mais Johannes porte beaucoup d’attention à ses sensations. Malheureusement, il n’a pas celles qu’il aurait voulu avoir", précise encore Mazet à Nordic Magazine.