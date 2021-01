Dans une course serrée, Emilien Jacquelin débutait donc son dernier relais accompagné de Benedikt Doll et le Russe Eduard Latypov. Johannes Boe était momentanément à 18 secondes, la faute à un nouveau tour de pénalité de Johannes Dale en deuxième relais que son frère avait en partie récupéré. Fidèle à ses habitudes, Johannes refaisait tout son retard en une demi-boucle, arrivant même seul en tête sur le dernier debout.

Avec une unique pioche sur le debout, Johannes sortait avec 3"6 secondes d'avance sur Emilien Jacquelin. La défaillance des Russes et des Allemands sur le pas de tir assurait la deuxième place aux Bleus, offrant au Français une mission impossible : rattraper Johannes Boe, meilleur fondeur du plateau, et le surprendre au sprint. C'est pourtant ce qu'a parfaitement réussi à faire Jacquelin, auteur d'un énorme effort pour revenir, avant de s'accrocher derrière le Norvégien et de le déposer dans l'avant-dernière ligne droite.