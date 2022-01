Un récital de la Norvège. Un de plus. Ce dimanche à Antholz-Anterselva, Sturla Holm Laegreid, les frères Tarjei et Johannes Boe et Vetle Sjåstad Christiansen ont remporté le dernier relais messieurs avant les Jeux Olympiques de Pékin. C'est leur 3e victoire en relais de l'hiver. En grande forme sur les skis et particulièrement sérieux derrière la carabine (4 pioches), ils ont repoussé la concurrence à près de deux minutes. Malgré l’absence de Quentin Fillon Maillet et Emilien Jacquelin, l’équipe de France (4e à 2’20”) a longtemps occupé la 2e place. Mais elle a vu le podium s’envoler dans le dernier tour, battue au finish par la Russie (+1’57”) et l’Allemagne (+2’04”).

Les Bleus n’ont pour ainsi dire rien à se reprocher. En l’absence de leurs deux leaders, au repos en vue des JO, la victoire n’était pas dans le domaine du possible vu la démonstration de l’armada norvégienne. Ils ont fait avec leurs armes. Et cela a longtemps semblé suffisant pour finir 2e pour la 3e fois de l’hiver, après Ostersund et Hochfilzen, où la Norvège avait d'ailleurs conquis ses deux premières victoires.

Johannes Boe en grande forme

Grâce à un premier relais quasi-parfait (1 pioche), Fabien Claude a lancé Antonin Guigonnat en 1re position avec 8” d’avance sur la Norvège. Le Haut-Savoyard (2 pioches) a ensuite fait de la résistance à un Tarjei Boe en excellente forme. Et grâce à un gros finish (8 secondes de repris sur les 300 derniers mètres), il a conclu le 2e relais à 7” seulement de la Norvège. Cette dernière s’est envolée lors du 3e relais de Johannes Boe. Auteur d’un 10/10 et stratosphérique sur les skis (40” de mieux que Simon Desthieux), il a permis à Christiansen, dernier relayeur norvégien, de s’élancer avec une minute d’avance sur Eric Perrot.

Le Français de 21 ans, déjà aligné en relais à Oberhof, découvrait le poste de dernier relayeur. Il l’a parfaitement assumé derrière la carabine. Après deux pioches au tir couché, le cadet des Bleus a fait preuve d’un culot et d’un sang-froid remarquable au tir debout, parfait et très rapide. Il comptait, à l’entame de son dernier tour de 2,5 kilomètres, 11” d’avance sur Lucas Fratzscher et 25” sur Eduard Latypov. Une marge suffisante, pensait-on, pour rester sur la boîte. Mais Perrot a complètement cédé dans les derniers hectomètres, incapable de tenir les skis de l’Allemand puis du Russe. Une conclusion cruelle pour l’équipe de France, qui aura tout de même trouvé dans ce relais de vrais motifs de satisfaction avant de s’envoler la semaine prochaine à Pékin.

