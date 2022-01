Difficile de faire meilleur timing. A deux semaines du rendez-vous pékinois, Justine Braisaz-Bouchet a retrouvé le chemin de la victoire et celui des cibles pour aller remporter l’individuel à Anterselva en s’appuyant sur un tir enfin constant et rassurant. Signe que les médailles peuvent venir de presque partout dans la délégation tricolore , Julia Simon a fait une magnifique dauphine, même en l’absence de plusieurs cadors du circuit (la leader du classement général, la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland, ou les soeurs suédoises Elvira et Hanna Oeberg).

Pour Braisaz-Bouchet, le succès acquis sur la piste italienne met un terme à un long cycle de résultats en dents de scie. La biathlète des Saisies (25 ans) ne s'était plus imposée depuis plus de deux ans (l'Individuel d'Ostersund en Suède, le 5 décembre 2019) et elle a eu la bonne idée de ne pas étirer encore plus cette interminable période de disette. Sur les skis, il n’y a jamais trop eu de souci. Sur le pas de tir, en revanche…

Ce format me correspond bien pour construire ma course et cela faisait partie de ma stratégie d’être patiente, aussi bien sur la piste que sur le pas de tir, a-t-elle expliqué Depuis le début de saison, les temps de ski sont plutôt bons, mais j’ai enchaîné les contre-performances en début d’année à Oberhof alors que l’investissement était total. J’ai posé les choses et tout est allé très vite ensuite avec Ruhpolding puis cette victoire. J’ai repris le bon chemin vers mon tir, mais j’avais encore un petit goût amer après la poursuite de dimanche où j’ai fait des cadeaux aux adversaires en lâchant trois balles. Je savais que j’étais capable de gagner cette course, ce qui m’a donné l’énergie pour rester concentrée". Mais ce vendredi, son 19/20 l’a lancé vers le sommet. ", a-t-elle expliqué à Nordic Mag . […]".

Justine Braisaz et Julia Simon, sur la boîte lors de l'individuel à Anterselva Crédit: Getty Images

Simon continue sa montée en puissance

Avec Braisaz-Bouchet, l'équilibre est toujours très fragile et rien ne dit qu'elle ne retombera pas dans ses travers lors du grand rendez-vous olympique. D’ailleurs, elle a conscience que ce succès, s’il met du baume au cœur, n’efface pas encore toutes ses carences quand se présente la cible. "Même quand je fais des contre-performances, je sais que je peux très bien tirer, a-t-elle encore estimé. La difficulté, c’est de parvenir à le faire en course avec la pression, le stress et les conditions à gérer. Je suis mon pire ennemi et mon meilleur allié en même temps".

A la carabine, Julia Simon a été légèrement moins précise. Mais sa forme actuelle laisse dessiner une dynamique franchement intéressante. Après un démarrage catastrophique, la Française, elle aussi originaire de la station des Saisies (25 ans), s'est bien relancée à partir de l'étape du Grand-Bornand mi-décembre et enregistre son quatrième podium de la saison malgré deux erreurs à la carabine.

"Je suis satisfaite même s'il y a une petite déception, a-t-elle expliqué. Je pensais que c'était bon mais je suis tombée sur plus forte que moi. Mais je deviens de plus en plus régulière donc c'est cool. Je comprends de mieux en mieux le tir et je suis en train de devenir une biathlète, pas une tireuse de balle-trappe. Tout le travail fait depuis deux ans commence à porter ses fruits." Le relais de samedi puis la mass start dimanche seront une nouvelle occasion de gonfler la confiance. Histoire d’arriver à Pékin avec le curseur au maximum. Et des rêves de médailles, légitimes, plein la tête.

