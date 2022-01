Il ne faut jamais baisser les bras et ce n’est pas la Norvège qui dira le contraire. Parties à l’envers avec le tour de pénalité au couché de Karoline Knotten, les Norvégiennes ont réussi l’une des remontées de l’année pour remporter le relais 4x6km d’Anterselva. Emmenée également par Tiril Eckhoff, Ida Lien et Ingrid Tandrevold, la Norvège a devancé une Russie (+24’’6) qui aura de gros regrets, et la France (+32’’6). Les Bleues ont résisté de justesse au retour des Italiennes, sauvant le podium à la photo finish, pour accrocher leur 4e podium en autant de relais cette saison et conservé la tête du classement de la discipline.

Le relais quasi parfait de Lien

Lorsqu’une nation boucle le premier relais en 17e position à 1’24’’ de la tête de course, il est rare qu’elle parvienne à revenir dans la course à la victoire, quand bien même il s’agisse de la Norvège. Surtout en l’absence de la leader de la Coupe du monde, Marte Roeiseland. D’autant qu’après le relais de Tiril Eckhoff, de retour, la cause semblait toujours aussi perdue. Mais le vent et un relais de légende signé Ida Lien ont complètement changé le cours de la course.

Alors qu’elle avait pris le relais en 11e position à 1’19’’1 de la tête de course, la Norvégienne a signé un relais quasi parfait (une pioche) au meilleur des moments pour donner le relais à Tandrevold en première position. Lien sera pourtant passé au pire moment avec un tir debout balayé par un vent tourbillonnant très piégeux, mais elle aura été l’une des rares (avec la Suède et la Roumanie) à ne pas partir à la faute.

C’est grâce à elle que la Norvège a pris les commandes et, avec Tandrevold pour finir, elle ne pouvait plus lâcher, pour aller chercher le premier succès des Norvégiennes en relais cette saison. Surtout, Ida Lien aura pleinement profité de la défaillance russe. Alors en tête depuis le départ, la Russie réussissait la course parfaite lorsqu’Irina Kazakevich s’est présentée au pas de tir. Avec 41’’8 d’avance sur l’Italie et la Pologne, la cause semblait presque déjà entendue. Mais c’était sans compter sur les effets du vent. Complètement déboussolée par les conditions, la Russe a manqué la cible à six reprises pour s’offrir trois tours de pénalité et laisser filer la victoire.

4e podium en quatre relais pour les Bleues

Malgré tout, la Russie se consolera avec la 2e place grâce au bon relais final d’Uliana Nigmatullina, de quoi encore pouvoir espérer remporter le classement de la spécialité avec 26 points de retard sur la France, une nouvelle fois sur le podium. Avec une composition fortement remaniée en l’absence de Julia Simon et Anaïs Chevalier-Bouchet, les Bleues comptaient beaucoup sur Justine Braisaz-Bouchet, en grande forme après son succès vendredi sur l’individuel, et associée à Chloé Chevalier, Paula Botet et Anaïs Bescond.

Mais la Française a multiplié les pioches (six en tout) et ses temps de skis phénoménaux ont juste permis aux Bleues de rester dans la course avant le passage de Paula Botet. Pour son premier relais en Coupe du monde, la biathlète de 21 ans se sera montrée très propre pour laisser une chance à Bescond de laisser parler son expérience. Et ça a payé, malgré une grosse frayeur dans la dernière ligne droite avec un retour tonitruant de l’Italie. Voici l’équipe de France sur son quatrième podium de la saison en relais, en quatre courses, même avec une équipe diminuée. Certes, la concurrence l’était aussi mais, pour la confiance, c’est idéal à deux semaines des Jeux Olympiques.

Pour sauver le podium, Bescond s'est arrachée : l'arrivée à la photo finish

