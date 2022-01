Voilà bientôt deux ans que la Coupe du monde, versant masculin, n'avait pas vu un biathlète décrocher trois succès consécutifs. Le 12 mars 2020, Johannes Boe triomphait du sprint de Kontiolahti pour conclure son triplé. Quelques semaines plus tôt, un certain Martin Fourcade faisait mieux : la passe de quatre entre Ruhpolding et Oberhof. Précisément là où Quentin Fillon Maillet a frappé les esprits en se plaçant en favori pour le gros globe du général. En immense champion, Fourcade a longtemps vampirisé l'attention. Dans l'ombre, "QFM" a fait ses classes jusqu'à devenir le boss cette saison.

Ad

Voilà huit ans que Quentin Fillon Maillet écume le circuit de Coupe du monde. D'abord sur la pointe des pieds pour sa première saison en 2013/2014, ensuite avec classe pour montrer toute l'étendue de son talent. Le 18 janvier 2015, il faut la photo-finish pour le départager de Simon Schempp, désigné vainqueur au terme d'un incroyable sprint et de Michal Slesingr, troisième. Au milieu de deux membres du Top 10 du général en fin de saison, Fillon Maillet, 22 ans seulement, vient de frapper fort. On se dit alors que le succès arrivera bientôt. On se trompe. Il ne fait pas mieux que deux podiums les deux saisons suivantes, puis trois en 2017/2018.

Pékin 2022 "Tu es un vrai biathlète à présent" : Martin Fourcade apprend le biathlon à Radzi Chinyanganya HIER À 16:10

2018/2019 : le trou noir pour Fourcade, l'éclosion pour Fillon Maillet

2018/2019 sera la saison de l'éclosion totale. Peut-être pas un hasard d'ailleurs si elle coïncide avec le trou noir de Martin Fourcade. Le 27 janvier 2019, il met fin à la série de cinq succès de Johannes Boe en décrochant la mass start d'Antholz-Anterselva où la Coupe du monde fait justement étape cette semaine. "Cela faisait un moment que je la cherchais, célébrait-il. Je tournais un peu autour, je suis parfois passé très près, mais cette fois-ci je suis sur la première marche et à la loyale. Avant aujourd'hui, j'avais 12 podiums et aucune victoire."

Jacquelin a craqué, Fillon Maillet a raflé la mise : le dernier tir de la poursuite hommes en vidéo

Fillon Maillet n'est pas encore tout à fait émancipé mais il devient un biathlète qui compte, on en veut pour preuve ses troisièmes places au classement général en 2019, 2020 et 2021. "Dans le passé, c'est moi qui étais intimidé par Martin Fourcade ou Johannes Boe, avait-il confié après son succès sur le sprint de Ruhpolding la semaine dernière. Maintenant c'est moi qui me retrouve dans cette position avantageuse et ça me conforte dans l'idée que je peux jouer le général."

Largement leader du général

Conforté, Fillon Maillet l'est assurément au général. Si au début de saison on imaginait un nouveau duel entre Johannes Boe et Sturla Laegreid, s'il y a peu on espérait un combat avec son compatriote Emilien Jacquelin, le boss c'est bien Fillon Maillet. Du côté de la Norvège, on a d'ailleurs fait une croix sur le général. "Même si on est très bon sur la fin, avec la marge qu'il a, il faudrait qu'on gagne tout et que lui soit au-delà de je ne sais pas quelle place", explique à L'Equipe l'entraîneur français des Norvégiens, Siegfried Mazet. Même Sebastian Samuelsson, qui fera l'impasse en Italie ce weekend, semble résigné.

1. Quentin Fillon Maillet 581 points 2. Sebastian Samuelsson 484 points 3.Emilien Jacquelin 470 points 4. Tarjei Boe 404 points 5.Vetle Christiansen 379 points 6. Alexander Loginov 377 points 7. Anton Smolski 360 points 8. Simon Desthieux 345 points 9. Sturla Lægreid 344 points 10. Johannes Boe 343 points

"J'imaginais cette saison me bagarrer pour le général mais avoir autant d'avance, c'est incroyable", souriait "QFM" dimanche. Je prends du plaisir sur les courses, j'arrive à maîtriser les situations et le stress n'est pas du tout mon ennemi en ce moment, c'est vraiment top. Je n'ai pas une progression révolutionnaire dans mes temps de skis, c'est ma tête qui fonctionne mieux." Cet été, il a d'ailleurs mis l'accent sur cette préparation mentale. Et ça paye puisqu'il vient de décrocher cinq succès en huit courses.

En favori aux Jeux de Pékin ?

"Son plus gros ennemi, c'est lui-même, note Émilien Jacquelin pour L'Equipe. Lorsque les Jeux seront passés, le seul et unique objectif sera de ramener ce globe. De quelle manière il va courir, c'est la question. Ce sera une super expérience pour lui de voir comment il va aborder les courses. C'est seulement la manière dont il l'abordera qui pourrait lui porter préjudice, mais si physiquement et en termes de tir il continue là-dessus, peu d'athlètes peuvent l'inquiéter."

Un tir impeccable, une communion formidable : revivez la démonstration de Fillon Maillet

A la différence de son partenaire et ami, Jacquelin est déjà champion du monde en individuel, deux fois même. D'une nature très expansive, adepte du bon mot et de la "punchline", à l'aise sur les réseaux sociaux, ce dernier a parfois capté une lumière qui revient à Fillon Maillet à la faveur de résultats impressionnants.

Cela ne fait aucun doute, le Français arrivera aux Jeux en leader du classement général. Sauf catastrophe à Antholz ce weekend, on attendra de lui au moins un titre. En 2018, les soucis de santé de sa compagne dans les mois précédents les Jeux avaient pourri sa préparation. Cette fois, il arrive confiant. "Avoir un dossard jaune de leader de la Coupe du monde ne me garantit à aucun moment une médaille aux Jeux donc il faudra faire le job sur place et je compte bien le faire. Il y aura une pression supplémentaire et je vais essayer de la gérer avec de la confiance en étant bon sur la gestion de course avec du beau ski et du beau tir."

Ruhpolding Un quatre à la suite pour Fillon Maillet, toujours infernal en poursuite 16/01/2022 À 14:26