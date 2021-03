Biathlon

Relais mixte de Nove Mesto - Cavalier seul de la Norvège, la France au pied du podium : le résumé

NOVE MESTO - La Norvège a dominé très nettement le relais mixte, dimanche matin. Avec seulement quatre pioches, Roeiseland, Eckhoff et les frères Boe ont écrasé la concurrence. L'Italie et la Suède complètent le podium, à plus d'une minute. La France du quatuor Chevalier-Bouchet - Braisaz-Bouchet - Desthieux - Fillon Maillet termine 4e. Voici les temps forts de la course.

00:05:52, il y a 2 heures