Biathlon - Coupe du monde : La reine Dahlmeier en pause forcée pour raison de santé

L'Allemande Laura Dahlmeier, qui domine le biathlon mondial, a souffert de problèmes de santé et va faire une pause dans sa préparation, ce qui menace sa participation aux premières étapes de la Coupe du monde en décembre, a-t-elle annoncé lundi. La double championne olympique de Pyongchang, âgée de 25 ans, a subi coup sur coup un accident de VTT, l'opération d'une dent de sagesse puis une infection qui a affaibli son système immunitaire et lui interdit provisoirement le sport de haut niveau.

"Pris un par un, ces problèmes de santé ne sont pas si graves, et en fait je pensais avoir parfaitement surmonté cette stressante saison olympique", a-t-elle déclaré, citée par l'agence allemande SID, filiale sportive de l'AFP. "Mais chaque fois que croyais que j'allais enfin remonter la pente, le problème suivant arrivait. Ces dernières semaines n'ont pas été faciles pour moi", ajoute la patronne du biathlon mondial.

" J'ai de nouveau le feu sacré "

Dahlmeier avait, comme prévu, rejoint l'équipe nationale pour la préparation d'avant-saison en Autriche, mais elle n'a pas pu participer à tous les entraînements. "Les divers problèmes de santé de ces derniers mois, additionnés les uns aux autres, ont passablement affaibli le système immunitaire de Laura", a déclaré le médecin de l'équipe, Klaus-Jürgen Marquardt, qui refuse de faire un pronostic sur la date de retour de l'Allemande en compétition.

"Maintenant je dois juste écouter mon corps (...) Je suis certaine que je pourrai rattraper mon retard d'entraînement dès que je serai en état de faire des efforts", a affirmé l'athlète. En fin de saison dernière, Laura Dahlmeier avait pris un mois de repos et brièvement envisagé de mettre un terme à sa carrière, à 24 ans, après avoir glané deux médailles d'or olympiques et sept titres de championne du monde. Mais début juillet elle était revenue plus décidée que jamais: "J'ai de nouveau le feu sacré. Le besoin et l'envie de m'entraîner sont revenus (...) Je suis actuellement supermotivée", avait-elle assuré.