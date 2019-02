Biathlon: la Norvégienne Roeiseland remporte le sprint de Soldier Hollow

La Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland a remporté jeudi le sprint de l'étape américaine de Soldier Hollow, comptant pour la Coupe du monde de biathlon dames. Roeiseland a bouclé les 7,5 km avec un chrono de 19 min 47 sec 6/10 et un sans-faute au tir, pour devancer la Finlandaise Kaisa Makarainen de 11 sec 5/10e (une pénalité) et l'Allemande Franziska Hildebrand de 21 sec 4/10e (sans-faute). Roeiseland, 28 ans, a signé sa troisième victoire de l'hiver et de sa carrière, après ses succès de Nove Mesto (République tchèque) où elle avait réussi le doublé sprint-poursuite fin décembre.

L'Italienne Dorothea Wierer a terminé à la 8e place, à 49 sec (une pénalité) de la lauréate du jour. Elle a conservé la première place au classement général de la Coupe du monde (685 pts) puisque sa dauphine et compatriote Lisa Vitozzi, revenue à cinq points avant cette course, a perdu du terrain, en terminant 12e (675 pts).

Mais Roeiseland s'est replacée à la 3e place du classement mondial avec ses 597 points. La meilleure Française, Celia Aymonier, a terminé à la 11e place, à 1 min 07 sec malgré son 8 sur 10 au tir. Julia Simon et Justine Braisaz se sont classées respectivement 13e et 17e. L'étape de Soldier Hollow, la dernière avant les Mondiaux 2019 d'Oestersund (Suède) début mars, continue vendredi avec un sprint messieurs et samedi avec les poursuites. Elle se conclut dimanche avec des relais mixtes.