Evgueny Ustyugov est dans le viseur de la Fédération internationale. Le biathlète russe, champion olympique en 2010, fait l'objet d'une nouvelle procédure antidopage sur la base d'anomalies dans son passeport biologique entre janvier 2010 et février 2014, a annoncé jeudi l'Unité d'intégrité du biathlon. Evgueny Ustyugov, qui a mis un terme à sa carrière en 2014, fait l'objet d'une procédure pour "utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite".

L'IBU n'a pas précisé si, en cas de sanction, il pourrait être déchu de son titre olympique de la mass start en 2010, où il avait devancé le Français Martin Fourcade, qui compte par ailleurs cinq titres olympiques. L'IBU avait ouvert une première enquête contre Ustyugov et trois autres biathlètes russes (Svetlana Sleptsova, Alexandr Pechenkin, Alexander Chernyshov) en novembre 2018 sur la base des analyses des données du laboratoire de Moscou (Lims), au coeur du système de dopage institutionnel ayant régné en Russie entre 2011 et 2015. Alexandr Pechenkin et Alexander Chernyshov, ont été suspendus quatre ans en juin 2019.

Fourcade ne souhaiterait pas récupérer l'or

En 2018, Martin Fourcade avait déclaré sur RMC ne pas vouloir récupérer la médaille d'or d'Evgueny Ustyugov. "C’est inscrit en moi et je ne souhaite en aucun cas changer la couleur de cette médaille, avait-il noté. Après, si les faits sont avérés, je souhaite que Evgeny Ustyugov perde sa médaille d’or".