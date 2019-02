Biathlon : Le programme de l'étape de Canmore modifié à cause du froid

Le départ des courses sera retardé et les courses seront raccourcies cette semaine pour l’étape de Coupe du monde de biathlon de Canmore. La raison ? Le froid polaire qui sévit actuellement au Canada. "Les prévisions météo annoncent des températures allant de -9°C à -29°C lors des journées de compétition de jeudi à dimanche", a expliqué l'IBU qui a, en conséquence, changé les formats et retardé les heures de départ des épreuves au programme de l'étape canadienne.

Les épreuves individuelles, messieurs et dames restent programmées jeudi, mais elles ont été raccourcies respectivement à 15 km et 12,5 km, contre 20 km et 15 km en temps normal. Les départs seront donnés plus tard que prévus, respectivement à 19h20 et 21h55.

Un programme provisoire qui pourrait encore évoluer

Les relais ont été avancés d'un jour à vendredi, tout comme les dernières épreuves, des sprints au lieu des mass-starts initialement au programme, à des horaires qui seront déterminés plus tard, a précisé l'IBU. "Il s'agit d'un programme provisoire qui pourrait encore être changé en fonction des températures des jours à venir (...) Notre priorité ultime est la santé des sportifs, nous avons coupé les portions de pistes les plus exposées au froid et changé les horaires pour bénéficier de températures plus clémentes", a expliqué Borut Nunar, directeur des compétitions pour l'IBU.

L'IBU a rappelé que son règlement prévoyait qu'une course ne pouvait débuter si la température était de -20°C sur la portion la plus exposée au froid de la piste.

L'étape de Canmore, la 7e au programme de la Coupe du monde 2018-19, se dispute sans la star de la discipline, le Français Martin Fourcade. Après une première partie de saison décevante, le quintuple champion olympique et septuple vainqueur de la Coupe du monde a fait l'impasse sur la tournée nord-américaine, Canmore, puis Salt Lake City (14-17 fév) pour se concentrer sur les Championnats du monde 2019 qui auront lieu à Ostersund, en Suède, du 7 au 17 mars.