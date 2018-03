Fourcade : "Les Jeux Olympiques sont la bascule dans cette saison…"

Avec Martin Fourcade, un bonheur n'arrive jamais seul. Enfin rarement. La preuve, encore, ce jeudi où le Français a réussi la totale. Victoire sur le sprint ouvrant les finales de Tyumen, petit globe du sprint et, évidemment, la récompense ultime : le gros globe. Le septième de sa carrière. Le septième de suite. Exceptionnel. A bien des égards.

Le Français, auteur de ce qui ressemble à une course parfaite (10/10 au tir, meilleur temps sur les skis), a mis Johannes Boe à distance plus que respectable (14e). Comme pour mettre un point final au passionnant duel qui a opposé les deux hommes. Durant l'hiver, Fourcade et le Norvégien se sont tirés la bourre, ce qui ne fait que magnifier ce septième globe, qui permet au quintuple champion olympique d'être désormais l'homme le plus titré de l'histoire du biathlon, devant Ole-Einar Bjoerndalen.

Vidéo - Impérial pour son septième sacre, Fourcade a écrasé la concurrence 02:52

"Là, c'est beaucoup de pression qui retombe, a-t-il reconnu sur la chaîne L'Equipe. Le petit globe, c'est du bonus parce qu'après avoir fait l'impasse à Kontiolahti, je n'y croyais plus du tout. Mais c'est une belle récompense, en plus du gros globe qui était mon objectif de fin de saison… Je suis très heureux d'avoir pris l'ascendant sur cette fin de saison."

" Je suis quelqu'un qui ne se retourne pas trop sur les trophées "

Fourcade a eu Boe à l'usure. Et à la régularité. Après avoir tourné à 120%, le Norvégien a baissé de pied, tandis que Martin Fourcade, présent sur chaque podium des 19 épreuves de Coupe du monde auxquelles il a pris part, n'a jamais rien lâché. "Les Jeux Olympiques sont pour moi la bascule dans cette saison", a-t-il analysé. Trois titres à Pyeongchang, contre un à son rival. Mais Fourcade n'est pas redescendu de son nuage. Bien au contraire : "Je suis heureux d'avoir conservé cette dynamique alors que lui a eu plus de mal…"

Et maintenant ? Il est temps de savourer, même s'il lui reste deux courses lors des finales. Enfin savourer, oui… mais sans en rajouter. Pas le genre de la maison. "Je suis quelqu'un qui ne se retourne pas trop sur les trophées. Je n'ai rien à la maison, j'ai toujours envie de regarder de l'avant… Etre le meilleur biathlète du monde sept années d'affilée, c'est une fierté immense. Cela n'avait jamais été réalisé. Je ne me bats pas pour ça mais c'est un grand bonheur."