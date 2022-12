Biathlon

HOCHFILZEN - Simon rayonne, la patronne c'est bien elle ! Les temps forts de la poursuite en vidéo

COUPE DU MONDE DE BIATHLON - Pour sa première course en jaune en carrière, Julia Simon n'a pas subi la pression de l'événément. Partie 3e de la poursuite, la Française s'est montrée la plus solide au tir pour s'imposer en solitaire pour la deuxième fois de la saison dans la discipline. Elle devance Ingrid Landmark Tandrevold et Marketa Davidova. Revivez les temps forts de la course en vidéo.

00:03:07, il y a 23 minutes