Un podium pour Emilien Jacquelin, cinq Bleus dans le top 10 : la journée avait tout pour être parfaite pour les Français. Elle aura été (légèrement) ternie par une petite altercation dans le dernier tour entre Martin Fourcade et Quentin Fillon-Maillet. Ce dernier a été le premier à mettre le "feu aux poudres" à l'arrivée. "Dans la dernière épingle, avec Martin (Fourcade, 9e, ndlr), j'ai pris l'intérieur, il m'a serré, a-t-il raconté au micro de La Chaine L'Equipe. On est tombé tous les deux. Sans être méchant, il a fait de l'antijeu. Moi, je n'ai pas fait d'erreur. C'est à lui de venir s'expliquer." Et le Catalan n'a pas tardé à lui répondre.

"Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Chacun a sa version des faits, a répliqué Fourcade. On s'est accroché dans un virage, bêtement tous les deux. On ne doit jamais essayer à ce moment-là de la course, à mon avis ce n'était pas un endroit où on devait faire la différence entre nous, il y avait une ligne droite finale pour le faire. J'avais pris le tour en main pour éviter que ça rentre sur nous derrière et c'est dommage que cet effort-là ne soit pas récompensé. C'est tout." Mais le quintuple champion olympique regrettait plus les conséquences sportives qu'autre chose.

" Aucun problème "

"C'est dommage car, quelle que soit la cause, on aurait dû être 7 et 8 et, au final, on fait 9 et 10, a-t-il poursuivi. On perd deux places tous les deux… Après, est-ce que c'est un fait de course ? Ce n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est de voir que malgré une course moyenne, c'est un résultat convenable. Après, le but, c'est de justement ne pas se battre en interne comme on a pu le faire dans le dernier virage, donc c'est un peu dommage". Seulement 10e de la poursuite, loin de son grand rival Johannes Boe, Martin Fourcade a surtout voulu calmer le jeu après l'arrivée.

"Ça reste un fait de course donc il n'y a aucun problème là-dessus, avoue le Catalan. On va discuter une fois que l'excitation et l'adrénaline seront tombées pour arriver à faire le bilan et passer de suite à autre chose. Mais il n'y a pas de problème avec Quentin, on s'aime beaucoup". A la veille d'un relais où les Français peuvent rêver de victoire, et auquel Martin Fourcade ne prendra pas part, ce n'est pas le moment de laisser éclater des tensions. Ce serait trop bête de gâcher une si belle course pour si peu.