Et un podium de plus pour l’équipe de France. Grâce à un immense dernier tour, et malgré une faute au tir debout, Simon Desthieux a arraché la deuxième place du sprint d’Hochfilzen ce vendredi. Il s’agit de son 5e podium en carrière et le second de sa saison après sa deuxième place lors du fabuleux quadruplé français du 20km d’Östersund. La victoire est revenue à l’inévitable Johannes Boe, toujours aussi intraitable sur les sprints et nouveau leader de la Coupe du monde au détriment de Martin Fourcade, seulement 10e.

Vainqueur de son quatrième sprint consécutif (le deuxième de la saison après celui d’Östersund), Boe, dossard 17, avait laissé une petite ouverture à ses adversaires, tous partis après lui. Le Norvégien a fait une faute au tir debout (9/10), et cela aurait pu être une de trop vu les conditions de tir très favorables ce vendredi après-midi (vent faible et pas de neige hormis les dix premières minutes de course). Mais aucun des Français - qui sont les seuls à pouvoir rivaliser avec les frères Boe sur la piste - n’ont réussi à en profiter. Tous ont commis au moins une erreur. Monstrueux deuxième temps de ski (à deux dixièmes seulement de Boe), Quentin Fillon-Maillet a tourné trois fois sur l’anneau de pénalité avant de se classer 14e à 46’’. Emilien Jacquelin (18e à 55’’), Fabien Claude (23e à 1’01’’) et Martin Fourcade (10e à 39’’) ont fait deux fautes.

Fourcade a laissé passer le coche au debout

Pour le Catalan, c’est d’autant plus frustrant qu’il avait la victoire à portée de fusil avant son dernier tir. Parti avec le dossard 78, il n’avait que 15’’ de retard sur Boe avant le debout, là où le Norvégien avait fauté. Mais à son tour, le Français a failli. Sur sa deuxième et sa dernière balle. Ressorti en 16 position, il a profité de la dernière boucle pour remonter quelques places et assurer in-extremis sa place dans le top 10, avec le 6e temps de ski à 15’’ de Boe. “Je suis un peu déçu, un peu en colère contre ma course, a-t-il déclaré à chaud au micro de la Chaîne L’Equipe. Je suis encore dans le match pour demain (pour la poursuite, ndlr), mais de précieuses secondes sont envolées. Et elles vont être dur à reprendre demain.” Des secondes (39), mais aussi des points “bêtement envolés” qui permettent à Boe de reprendre le dossard jaune de leader avant cette première poursuite de l’hiver, samedi à 14h55.

Desthieux, l’homme au finish de feu

Le mieux placé pour empêcher le Norvégien de faire le doublé sera donc Simon Desthieux, battu pour huit petites secondes. Comme Fourcade, le Jurassien, dossard 83, était en position de s’imposer après un tir couché parfait. Il a finalement commis une erreur au debout. La victoire n’était alors plus jouable. Mais le podium lui tendait les bras.

Sorti de l’anneau de pénalité avec le 4e temps provisoire, il a ensuite avalé les Russes Loginov (3e à 15’’) et Eliseev (4e à 21’’), tous deux auteurs d’un sans-faute, pour aller cueillir la deuxième place. Personne n’est allé plus vite que Desthieux dans le dernier tour (0’’8 de mieux que Fillon-Maillet et 4’’3 que Boe), qui confirme ainsi ses facultés de "finisher". S’il finit par mettre les balles - et le constat est valable pour les Bleus en général - la victoire ne devrait plus être très loin. Il l’attend depuis le début de sa carrière. Rendez-vous samedi pour une grande première ?