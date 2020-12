"La saison est vraiment lancée." Les mots sont de l’entraîneur de l’équipe de France, Vincent Vittoz, au micro de La chaîne L’Equipe, après le doublé réalisé, ce samedi, par ses deux leaders, Quentin Fillon Maillet et Emilien Jacquelin sur la poursuite d’Hochfilzen (Autriche). Jusqu’ici en effet, avec un seul podium en deux week-ends de Coupe du monde, une pointe d’inquiétude planait sur les Tricolores, qui ont donc glané leur premier succès de la saison.

Même pour débuter une nouvelle ère sans le néo-retraité Martin Fourcade, les biathlètes français avaient habitué à mieux. Peut-être trop d’ailleurs. Est-il normal d’attendre des podiums à chaque course au plus haut niveau ou est-ce un caprice d’une nation gâtée par les médailles depuis plus d’une décennie ? A chacun de voir mais tout ce qui ne relève pas de l’excellence a tendance, avec ces Bleus, à être jugé durement. Sans doute trop.

Ouverte dans un contexte de pandémie, cette nouvelle saison de Coupe du monde a dû subir plusieurs ajustements. En premier lieu, un calendrier modifié dans lequel reviennent régulièrement des étapes de Coupe du monde se disputant durant deux semaines d’affilée au même endroit, afin d’éviter les déplacements. Puis, la France, comme les autres nations, a dû adapter sa préparation. Mais une chose est certaine, les Tricolores ont enfin rattrapé leur retard à l’allumage, notamment sur leurs concurrents venus de Scandinavie. Cette région du grand froid peut même peut-être expliquer une partie des résultats contrastés des Bleus en Finlande.

Un retour salvateur dans les Alpes

"On savait que sur Kontiolahti, avec cette préparation un petit peu contrainte, ça allait être compliqué, a admis Vincent Vittoz. Mais maintenant c’est parti, la saison est lancée, les gars ont pris leurs repères." Dans le clan français, malgré la seule deuxième place de Fabien Claude sur la poursuite finlandaise, personne ne s’inquiétait réellement d’une possible méforme des Bleus. Quentin Fillon Maillet le rappelait même à chaque fin de course, comme ce samedi : "J’ai toujours dit que la préparation était bonne et que ça allait payer à un moment ou à un autre. C’est chose faite entre hier et aujourd’hui."

Et bien faite, puisque le classement final de la poursuite révèle quatre drapeaux bleu-blanc-rouge dans le top 10, grâce au doublé de QFM et Jacquelin, ainsi que les 5e et 9e places de Fabien Claude et Antonin Guigonnat. Fini donc la mise en bouche de Kontiolahti. Le retour à un terrain plus familier, les Alpes, a permis aux hommes de Vincent Vittoz de retrouver une altitude qui leur correspond davantage. Avec pour conséquence directe, de meilleurs temps de ski et une plus grande réussite sur le pas de tir, même si celle-ci était loin d’être catastrophique. Les trois 20/20 de Fillon Maillet, Jacquelin et Guigonnat ce samedi attestent de cette adresse exceptionnelle et des couleurs retrouvées depuis que le circuit a quitté la nuit finlandaise.

Les Bleus rattrapent la Norvège

S’ajoute à ces facteurs climatiques et géographiques, une comparaison difficilement avantageuse avec les premiers résultats des Français ces dernières saisons. Emmenés par Martin Fourcade, les Bleus avaient pris leurs aises sur les podiums dès les toutes premières échéances, notamment l’an dernier avec quatre podiums en trois courses. Alors, forcément, en regardant le tableau des médailles, il apparaît évident que la Norvège, rival historique, a pris un meilleur départ que la France cette année.

Cependant, le bilan tend désormais à se rééquilibrer. Huit podiums pour les Norvégiens contre cinq pour les Tricolores après six courses individuelles. Johannes Boe, que beaucoup pensaient difficile à battre, connaît quelques difficultés. Et Quentin Fillon Maillet est enfin dans une forme optimale, collant avec ses objectifs assumés : “Le général c’est bien sûr mon but à long terme”, a-t-il une nouvelle fois assuré après sa poursuite victorieuse.

Grâce à ses deux podiums en deux jours, QFM (3e, 237 pts) reprend des points au Norvégien (1er, 296) dans la course au Gros globe et revient à moins de 60 unités. "Mais il va falloir que j’accumule plein de bonnes courses", prévient le Français. Ce dimanche, les Bleus auront pour objectif d’effacer des mémoires leur premier relais de la saison et de concurrencer une nouvelle fois la meute norvégienne, sur le plan collectif.

