Un immense défi, peut-être le dernier, attend la meilleure biathlète française de ce début de saison. En cette année olympique, Anaïs Chevalier-Bouchet (28 ans) a misé toute sa préparation sur un unique objectif : revenir de Pékin une breloque autour du cou. Après avoir donné naissance à sa fille Emie fin 2019, l’aînée des sœurs Chevalier est revenue encore plus forte que précédemment.

Avec deux podiums en quatre courses individuelles, elle pointe même au 5e rang du classement général de la Coupe du monde. Pour Eurosport, l’Iséroise s’est livrée sur les objectifs de sa saison, sa vie de maman-biathlète et une possible fin de carrière post-Jeux Olympiques.

Avec 90% de moyenne au tir et déjà deux podiums individuels, vous réalisez votre meilleur début de saison en carrière. Comment l’expliquez-vous ?

A.C.B. : J'ai beaucoup travaillé depuis l'année dernière, surtout au niveau du tir, car j'avais perdu beaucoup de qualités avec mon année de pause. J'ai eu un peu de mal à l'accepter donc j'ai mis les bouchées doubles. J'ai retrouvé un tir avec lequel je peux me faire plaisir, qui n'est plus du tout une contrainte comme l'année dernière quand j'étais un peu en galère. Il est plus rapide, plus instinctif, comme j'aime le faire. Pour l'instant, ça marche, j’ai de la confiance. J'essaye de surfer sur cette vague. Mais je connais assez le biathlon pour savoir que ça ne va pas marcher tout le temps.

Vous êtes la meilleure Française au classement de la Coupe du monde, et les Jeux Olympiques de Pékin arrivent en février. Quels sont vos objectifs cette saison ?

A.C.B. : Je ne prétends pas jouer un classement général. Je me suis préparée pour les JO, c'est mon projet depuis que je suis revenue de grossesse. Tout ce qui est pris est pris. Je fais de bons résultats, je suis devant, je m'amuse. C'est le meilleur entraînement pour être en forme aux Jeux. Mon pic de forme n'est pas maintenant, ça se voit sur mes temps de ski. Mais je ne suis pas inquiète car je ne m'étais pas préparée pour être au top maintenant.

A Pékin, les conditions risquent d’être rudes entre la mauvaise météo et l’absence de public en raison du Covid. Comment appréhendez-vous tous ces aléas ?

A.C.B. : Je les prends avec beaucoup de philosophie, parce que malheureusement on ne peut pas maîtriser les événements. Il fera froid, il y aura du vent, les neiges seront sales, le contexte sanitaire sur place n'est pas top, l'ambiance non plus, puisqu’il n'y aura pas de spectateurs étrangers. Je suis préparée à rester H24 dans ma chambre, sauf pour aller au stade pour m'entraîner. Ce ne sont pas vraiment des Jeux qui me font rêver.

Une médaille olympique, c'est vraiment l'objectif qu'on s'est fixé avec mon mari quand on a décidé d'avoir un enfant

En trois Olympiades, votre meilleur résultat individuel reste une 16e place sur le sprint en 2018. Ressentez-vous un blocage par rapport aux Jeux ?

A.C.B. : Je ne sais pas si c'est un blocage. Avec le recul, les JO ce n'est pas ce que je préfère. Le grand public se réveille et, du jour au lendemain, tu deviens une star ou la plus nulle du monde. Je préfère faire mon biathlon un peu confidentiel sur des championnats du monde ou sur la Coupe du monde plutôt que d'être exposée médiatiquement, voire surexposée. En 2018, je n'étais pas dans le bon état d'esprit, les sélections ne s'étaient pas très bien passées, il n'y avait pas une super ambiance dans le groupe. C'est un tout qui a fait que je suis complètement passée à côté de mes courses. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. J'ai tellement mal vécu mes derniers Jeux que c'est hors de question que je me remette dans un état pareil à Pékin. Donc j'y vais avec beaucoup plus de légèreté même si je n'arrive pas avec le même statut.

Qu’est-ce que vous visez à Pékin ?

A.C.B. : Sur le plan collectif, récolter une médaille en relais avec les filles, ça nous tient vraiment à cœur. Mais mon plus gros objectif est d'aller chercher la médaille individuelle. C’est quelque chose qui manque à mon palmarès. J'ai tout mis pour y arriver et c'est vraiment l'objectif qu'on s'est fixé avec mon mari quand on a décidé d'avoir un enfant. Pour moi, ce n'est pas un rêve parce que ce n'est que du sport, et que j'ai plein d'autres choses à côté, mais c'est vraiment mon objectif. Je suis revenue pour ça.

A 28 ans, vous faites désormais partie des cadres de l’équipe de France. Le meilleur est-il derrière vous ou encore à venir ?

A.C.B. : Joker ! (rires) Je n'en sais rien. Je suis sur la deuxième partie de ma carrière, ça j'en suis sûr, la plus grande partie est déjà faite. Aujourd'hui, l'objectif ce sont les Jeux et, pour l'instant, je ne vois pas plus loin que Pékin 2022.

La question de la retraite se posera après ces Jeux Olympiques ?

A.C.B. : Elle se posera oui. Je verrai plus clair sur la suite (ou pas) de ma carrière après les Jeux. On comptera les points et je prendrai ma décision.

Chloé se compare beaucoup trop à ce que j'ai fait dans ma carrière

Cette saison, votre sœur Chloé (26 ans) a réalisé son deuxième top 10 en carrière et vous accompagne sur le circuit de la Coupe du monde. Quelle relation partagez-vous avec elle ?

A.C.B. : Je suis un peu une mentor malgré moi. C'est quitte ou double parce qu'elle a commencé le biathlon grâce ou à cause - je ne sais pas si c'est un cadeau (rires) - de moi. Depuis le début, elle se compare beaucoup trop à ce que j'ai fait dans ma carrière. Tout est arrivé un peu tôt pour moi et elle s'est toujours comparée à moi en disant "toi à cet âge-là tu avais déjà tant de médailles, etc". Donc ce n'est pas un cadeau pour elle. Sportivement, elle a un énorme potentiel qu’elle n'arrive pas à exprimer pour le moment. Je sais que le jour où elle arrivera à lâcher prise, elle sera difficilement battable.

J'ai beaucoup de chance que Chloé soit là. Maintenant encore plus qu'avant. J'ai vraiment besoin, dans les moments un peu plus durs, d'avoir quelqu'un qui me soutienne.

En 2019, vous avez donné naissance à votre fille Emie. Qu’est-ce que ça a changé dans votre carrière ?

A.C.B. : Ça a changé ma vision du sport et de ma vie en général. Ça m'amène du bon et du "moins bon". Quand ça se passe bien, je sais que j'ai fait le bon choix, ça donne une motivation en plus. Quand ça se passe mal, je me dis que je ferais mieux d'être à la maison. Mais ça m'apporte beaucoup de recul aussi en me disant que ce n'est que du sport. Certes c'est mon métier, ma passion, mais toute la famille est là-dedans malgré eux.

J'ai la chance d'être bien entourée. Quand un couple décide d'avoir un enfant et que la femme dit à son mari "je vais garder l'enfant et toi tu continues ta carrière", eh bien pour nous c'est l'inverse. Avec mon mari, on a décidé que le but de notre famille, c'est ma carrière qu'on met en avant, et tous ceux qui sont autour font au mieux pour que ça se passe bien. Ce n'est pas toujours facile pour moi, c'est un peu culpabilisant parce que je ne suis pas une maman qui est toujours avec sa fille. Mais c'est une question d'organisation et je sais que ça ne dure qu'un temps. Quand je vois qu'elle me regarde à la TV et qu'elle me fait des bisous à travers l'écran, qu'elle est toute contente, je me dis que finalement c'est cool pour elle aussi. Ça nous fera de bons souvenirs.

