Biathlon

Julia Simon : "On a démoli ma manière de tirer pour reconstruire"

HOCHFILZEN - L'hiver dernier a ressemblé à des montagnes russes pour Julia Simon, qui a alterné deux victoires en Coupe du monde et un titre mondial en relais mixte simple avec des défaillances saisissantes. Le travail débuté sur le tir semble toutefois porter ses fruits, et le maître-mot "régularité" n'est plus très loin, comme elle nous le confie.

00:00:37, il y a une heure