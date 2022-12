On n'arrête plus Johannes Boe. Toujours aussi impérial en ce début de saison, le leader de la coupe du monde a propulsé la Norvège vers la victoire ce samedi lors du relais masculin de Hochfilzen. Malgré trois pioches et un tour de pénalité sur son tir debout, Vetle Christiansen a conclu le travail et franchi la ligne d’arrivée tranquillement, avec 20" d'avance sur la Suède et 29" sur la Norvège. La France, longtemps en course pour le podium, se classe 4e à 51".

Ad

Hochfilzen Une cible ratée, deux pioches : comment Fillon-Maillet a perdu le podium du relais IL Y A UNE HEURE

Plus d'infos à suivre...

Hochfilzen Simon : "Je ne m'attendais pas à ce début de saison" IL Y A 2 HEURES