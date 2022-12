Rien de nouveau sous le soleil du biathlon, même sous la grisaille de Hochfilzen. Johannes Thingnes Boe reste au-dessus du lot. La superstar norvégienne a signé vendredi lors du sprint dans la station autrichienne sa troisième victoire consécutive. La saison est encore très longue mais il est plus que jamais le grand favori dans la course au gros globe de cristal. D'autant que si lui évolue déjà à son meilleur niveau, c'est loin d'être le cas du tenant du titre et homme fort de l'hiver précédent, Quentin Fillon Maillet.

Le quintuple médaillé tricolore des Jeux de Pékin a certes signé son meilleur résultat de la saison avec une 7e place et une faute au tir, mais difficile de considérer cela comme une réelle éclaircie. Sur les skis, QFM a encore souffert, à l'image de sa dernière boucle, où il a cédé beaucoup de temps, dont une dizaine de secondes sur Johannes Boe dans la partie plutôt descendante qui suit la sortie du pas de tir. "J'ai un peu d'expérience, alors j'essaie de ne pas m'inquiéter", avait-il tempéré à Kontiolahti pour la manche d'ouverture la semaine passée, en se fixant pour objectif un premier pic de forme pour le Grand-Bornand à la mi-décembre.

Pas sûr qu'il soit vraiment rassuré après ce sprint. Fillon Maillet, qui avait signé ses premiers succès de l'hiver à Hochfilzen ces deux dernières saisons, a esquivé les médias après sa course. Il se cherche, clairement, en ce début de campagne 2022-2023 et prend du retard dans la course au classement général, où il n'apparaît toujours pas parmi les dix premiers (il occupe la 12e place, à 179 points déjà de Boe, soit l'équivalent de deux victoires). Il n'est en revanche pas largué dans l'optique la poursuite de dimanche, où un podium lui ferait un bien fou ou, à défaut, au moins une petite cérémonie des fleurs...

"Le but, c'est d'aller chercher Johannes", dit Jacquelin

Emilien Jacquelin, lui, sera en excellente position au départ de cette poursuite, un exercice qu'il affectionne. Le Grenoblois était monté sur la boîte la semaine passée à Kontiolahti dans cette épreuve avec une troisième place. Sur le sprint ce vendredi, il a fait un peu mieux en se plaçant dans la peau du dauphin de Johannes Boe. Coupable d'une petite faute au tir debout, Jacquelin n'aurait de toute façon pas pu titiller le Norvégien, auteur lui d'un sans-faute et beaucoup plus rapide sur les skis puisque, sur la piste, Jacquelin lui a rendu une trentaine de secondes.

Mais le début de saison est prometteur pour Emilien Jacquelin, qui avait souffert aux Jeux de Pékin puis en fin de saison début 2022. Deux podiums en quatre courses et une place de troisième provisoire au général, il pouvait démarrer plus mal. Ne manque donc qu'une victoire, mais il n'a pas toutes les clés. Tant que Boe naviguera à de telles hauteurs, même une course parfaite pourrait ne pas suffire. "Johannes a fait une course de très, très haut niveau", a souligné le Tricolore chez nos confrères de la chaîne L'Equipe.

Pour autant, en forme et en confiance, Jacquelin est tout sauf résigné. "J'ai de quoi rivaliser avec lui. Le but, c'est d'aller chercher Johannes", assure-t-il. Pourquoi pas dès samedi sur sa chère poursuite, dont il est double champion du monde en titre ? On a en tout cas retrouvé le Jacquelin agressif et engagé au tir, notamment au debout, où il a opté vendredi "pour un mode plus engagé". Cela lui a coûté quelques gros couacs par le passé, mais c'est aussi de cette manière qu'il a forgé ses plus grandes victoires jusqu'ici. Jacquelin est donc redevenu Jacquelin, Boe est resté Boe. Il ne reste plus qu'à retrouver Fillon Maillet.

