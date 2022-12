Biathlon

HOCHFILZEN - Simon : "Je ne m'attendais pas à ce début de saison"

COUPE DU MONDE DE BIATHLON - Leader du classement général et déjà victorieuse de deux poursuites cette saison, Julia Simon démarre très fort. Des performances auxquelles l'intéressée ne s'attendait pas mais la Française voit déjà plus loin en voulant s'appuyant sur cette course pour la suite. Réécoutez son interview en vidéo.

00:00:33, il y a 36 minutes