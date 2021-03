Biathlon

Simon Desthieux vainqueur, Johannes Boe sacré : le résumé de la mass start d'Östersund

OSTERSUND - La dernière course de la saison, ce dimanche en Suède, a été gagnée par Simon Desthieux, et elle a sacré Johannes Boe, qui a mieux tiré que Sturla Laegreid, notamment auteur de deux fautes lors de son dernier passage face aux cibles. Voici le résumé de cette course, en vidéo.

00:04:11, il y a une heure