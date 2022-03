Le sprint femmes, qui devait ouvrir jeudi la dernière étape de la Coupe du monde de biathlon à Oslo, a été décalé à vendredi en raison des conditions météo attendues, a annoncé la Fédération internationale de biathlon (IBU) mercredi.

Ad

"En raison des mauvaises conditions météo attendues jeudi, le programme de la dernière étape de la Coupe du monde de biathlon à Oslo a été modifié" et le sprint femmes reporté à vendredi à partir de 13h15, indique l'IBU dans un communiqué. Le sprint hommes suivra à partir de 15h50. L'étape norvégienne se poursuivra samedi et dimanche, avec deux poursuites et deux mass starts.

Biathlon La retraite d'un pilier bleu : Desthieux va s'arrêter là HIER À 17:19

Otepää La Norvège a pris les devants pour ne jamais lâcher la tête : Le résumé du relais mixte 13/03/2022 À 14:15