Biathlon

BIATHLON - Une victoire un jour avant la retraite, revivez l'arrivée deLesser devant Fillon Maillet

BIATHLON - Pour la dernière poursuite de sa carrière et la veille de prendre sa retraite, l'Allemand Erik Lesser (20/20 au tir) a pris le meilleur sur Quentin Fillon Maillet (19/20) et le Norvégien Sturla Laegreid (17/20) pour s'offrir la troisième victoire de sa carrière, 6 ans après la dernière. Revivez sa joie et l'arrivée de la course en vidéo.

00:01:04, il y a 35 minutes