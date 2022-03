La France avait l’occasion d’écrire l’histoire en installant deux biathlètes en tête du classement général de la Coupe du monde, ce qu’elle n’avait jamais réussi auparavant. Quentin Fillon Maillet pourrait finalement bien être le seul sur le podium dimanche soir. Deuxième avant le début des hostilités à Holmenkollen-Oslo, Emilien Jacquelin avait pourtant son destin en main mais il a tout remis en question dès la première épreuve, ce vendredi. Le Français est passé à côté de son sprint et dans les grandes largeurs.

Enchaîner, ça m’a replongé dans mes travers

Au tir, c'était un manque de feeling, de détermination, avouait-il pour Ski Chrono. C'est un peu dans la continuité de ce que je fais. Ça manque de sérénité, de confiance". Malgré le plein réussi sur le debout, le Français n’a pu réparer les dommages, surtout sur un sprint marqué par de nombreux 10/10 au tir. Il échoue finalement à la 30e place à 2’08’’2 Déjà pas dans une grande forme sur les skis, le Villardien a en plus eu la malchance, ou plutôt la maladresse, d’égarer deux balles dès le tir couché. Pas vraiment le meilleur moyen de se lancer dans ce week-end si important. ", avouait-il pour Ski Chrono.". Malgré le plein réussi sur le debout, le Français n’a pu réparer les dommages, surtout sur un sprint marqué par de nombreux 10/10 au tir. Il échoue finalement à la 30e place à 2’08’’2 d’un stratosphérique Sturla Holm Laegreid . Un gouffre et une vraie claque pour Emilien Jacquelin.

"Il y a de la frustration parce que je sens bien que c'est compliqué, expliquait-il. Les quelques jours que j'ai pris après les Jeux m’avaient fait du bien pour Kontiolahti mais le fait d'enchaîner, ça m'a replongé dans mes travers". Ça lui complique surtout fortement la tâche pour le classement général de la Coupe du monde.

Alors qu’il était deuxième avant l’épreuve, le Tricolore occupe désormais la 3e place, au plein cœur d’un quatuor extrêmement serré : 644 points pour Sebastian Samuelsson, 636 pour Jacquelin, 634 pour Laegreid et 630 pour Vetlje Christiansen. Tous quatre peuvent rêver de la place de dauphin de Quentin Fillon Maillet, déjà assuré du gros globe. Et cette place, Emilien Jacquelin la voulait vraiment.

Plus d’une minute de retard sur ses trois adversaires directs…

"C’est sûr que cela va être chaud, racontait-il pour FFS TV avant la course. J’ai vraiment envie de bien finir l’hiver et de n’avoir aucun regret. Ce serait une énorme fierté de terminer au 2e rang du général et j’ai envie de garder cette place". Mathématiquement, même s’il ne l’a déjà plus, le Français peut encore croire à cette 2e place. Mais cette contre-performance sur le sprint a une autre incidence dans cette course à quatre : ses trois adversaires directs partiront bien avant lui sur la poursuite samedi.

Vainqueur du sprint, Laegreid aura plus de deux minutes de marge sur le Français, tandis que Samuelsson et Christiansen possèderont respectivement 1’42’’ et 1’14’’ d’avance au départ de la poursuite. Et tous semblent en meilleure forme que le Villardien, qui en est conscient. "Je vois bien que mes concurrents, Vetlje (Christiansen) et Sturla (Laegreid) notamment, sont plus sur une forme ascendante, avouait-il pour Ski Chrono. Moi, c’est plutôt le contraire… Je pense que je paye la préparation. Aujourd’hui, je n'ai qu'une envie : que ça se termine le plus vite possible".

Mais samedi sur la poursuite puis dimanche sur la mass-start, il faudra se remobiliser et tout donner pour tenter d’aller chercher cette 2e place qui serait historique pour l’équipe de France. "Cette place serait acquise dans la difficulté donc j’ai envie de m’y accrocher", estimait-t-il au micro de la FFS TV. Vu son début de week-end, elle tiendrait presque du miracle désormais.

