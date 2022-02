Biathlon

"Il a été monstrueux sur les skis, c’était vraiment la consécration" : Les parents de Quentin Fill

Pékin 2022 - Durant cette quinzaine, Eurosport était au plus près des familles et amis des athlètes à Chamonix. A cette occasion, nous avons rencontré les parents de Quentin Fillon Maillet, Laurent et Hélène, avec qui nous avons pu revivre ces Jeux Olympiques. Séquence émotions garanties.

00:02:56, il y a 2 heures