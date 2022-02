Premier relais : Anaïs Chevalier-Bouchet

Classement après le 1er tir

1 – Lisa Vittozzi (ITA)

2 - Suvi Minkkinen (FIN) à 0"5

3 - Fanqi Meng (CHN) à 1"4

7 - Uliana Nigmatullina (ROC) à 16"4

8 - Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) à 17"9

10 - Olsbu Roeiseland (NOR) à 24"4

Pas trop de casse entre les principales nations sur ce tout premier tir couché. Si Olsbu Roiseland ressort en 10e position, c'est surtout parce que la Norvégienne, arrivée en tête sur le pas de tir, connaît un problème de mise en place avec sa carabine. Mais les écarts restent faibles.

Classement après le 2e tir

1 - Lisa Vittozzi (ITA)

2 - Olsbu Roeiseland (NOR) à 0"5

3 - Hanna Oeberg (SWE) à 7"8

6 - Uliana Nigmatullina (ROC) à 53"6

8 – Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) à 1'03"4

Le début du carnage. Malheureusement, Anaïs Chevalier-Bouchet en est une des principales victimes. La Française rentre pourtant ses quatre premières balles avant de manquer... les quatre suivantes, en prenant énormément de temps entre chaque pioche. Ressortie à plus d'une minute du duo Vitozzi-Roiseland, Chevalier-Bouchet coince également sur la dernière boucle pour passer le relais à Julia Simon à 1'25" de la Norvège.

Deuxième relais : Julia Simon

Classement après le 3e tir

1 - Dorothea Wierer (ITA)

2 - Tiril Eckhoff (NOR) à 13"6

3 - Hanna Sola (BLR) à 20"7

4 - Kristina Reztsova (ROC) à 34"4

8 - Julia Simon (FRA) à 1'13"1

Pas de changement majeur sur ce couché du deuxième relais. Le trio Italie – Norvège – Russie reste aux commandes. Mais Tiril Eckhoff commence à souffrir. La Norvégienne tourne une fois et laisse Dorothea Wierer reprendre la tête pour 13 secondes. De son côté, Julia Simon assure le coup et la France reste en 8e position, toujours à plus d'une minute de la tête, et à environ 40 secondes du podium provisoire.

Classement après le 4e tir

1 - Dorothea Wierer (ITA)

2 - Julia Simon (FRA) à 13"9

3 - Clare Egan (USA) à 25"3

5 - Tiril Eckhoff (NOR) à 44"3

7 - Kristina Reztsova (ROC) à 1'01"6

Le premier moment de pure folie de ce relais mixte. Le vent se déchaîne et les fautes se multiplient. Julia Simon est une des seules à réussir le 5 sur 5. A ses côtés, des pioches à gogo et des tours de pénalité. Tiril Eckhoff craque et doit tourner deux nouvelles fois. Dorothea Wierer rame aussi sur ce tir debout mais elle parvient tout de même à mettre sa dernière pioche pour éviter de tourner. Et voilà comment la France revient dans la course. Mieux, même : deuxième en sortant du pas de tir, Julia Simon dévore Wierer pour boucler son relais en tête. Impensable dix minutes plus tôt.

Troisième relais : Emilien Jacquelin

Classement après le 5e tir

1 - Emilien Jacquelin (FRA)

2 - Thomas Bormolini (ITA) à 22"7

3 - Martin Ponsiluoma (SWE) à 24"6

4 - Tarjei Boe (NOR) à 46"1

6 - Alexander Loginov (ROC) à 58"0

Emilien Jacquelin semble voler sur la piste. Il a pris le témoin avec Thomas Bormolini aux trousses, à quatre secondes. Mais après une première boucle parcourue à vitesse grand V et un passage face aux cibles, l'Italien est repoussé à 22 secondes dans ce relais mixte. Martin Ponsiluoma complète le podium provisoire pour la Suède, alors que la Norvège et la Russie doivent espérer un trou d’air des Tricolores pour revenir dans la course au sacre.

Classement après le 6e tir

1 - Alexander Loginov (ROC)

2 - Sean Doherty (USA) à 0"7

3 - Martin Ponsiluoma (SWE) à 4"6

4 - Emilien Jacquelin (FRA) à 5"9

6 - Tarjei Boe (NOR) à 24"1

Tout va toujours bien pour Jacquelin et la France, après trois coups d'index, sur ce debout. Puis la machine s’enraye. Cinq fautes de rang et tout est à refaire, Emilien Jacquelin se retrouve au cœur d'un peloton de tête et non plus seul à l’avant. Alexander Loginov, lui, réalise le gros coup. Il a besoin de sept balles pour blanchir cinq cibles, mais tout le monde a été en galère autour de lui. La Russie prend la tête et grâce à un excellent dernier tour de son troisième relayeur, elle peut même voir venir.

Quatrième relais : Quentin Fillon Maillet

Classement après le 7e tir

1 - Eduard Latypov (ROC)

2 - Quentin Fillon Maillet (FRA) à 22"5

3 - Johannes Boe (NOR) à 24"6

La Russie dispose ainsi d’un petit matelas de marge (+/- 20"). Eduard Latypov l’accroît légèrement, avant de réaliser un tir couché correct. Il fait une faute, Quentin Fillon Maillet aussi, Johannes Boe a besoin d’une balle de plus qu’eux pour repartir, mais il a tiré vite. Statu quo, ou presque. La médaille n’est assurée pour personne, Sebastian Samuelsson et la Suède restant dans le coup, à cinq secondes de Boe, à une trentaine de la gagne. La tension monte avant l’ultime debout…

Classement après le 8e tir

1 - Eduard Latypov (ROC)

2 - Quentin Fillon Maillet (FRA) à 1"9

3 - Johannes Boe (NOR) à 9"3

Latypov perd une partie de son avance sur la piste, il n’a plus que 13 secondes de marge quand se profile le tir décisif. Il pioche, Fillon Maillet réalise un 5/5 tandis que Boe commet une erreur. Résultat : un duo russo-français se détache légèrement. Mais le poursuivant norvégien est aérien sur la piste. Il reprend rapidement les deux hommes qu’il a en point de mire, puis s’impose au sprint devant le leader de la Coupe du monde. La Russie complète le podium. La première médaille tricolore de ces Jeux Olympiques de Pékin 2022 est ainsi en argent, à l’issue d’un chassé-croisé haletant.

