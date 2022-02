Biathlon

Jacquelin : "Pouvoir lancer cette quinzaine avec une médaille, c’est parfait"

Pékin 2022 – Première médaille d’argent pour la France aux Jeux Olympiques avec le relais mixte. Emilien Jacquelin et Anais Chevalier-Bouchet réagissent au micro d’Eurosport et nous racontent comment ils ont vécu cette course. Suivez les Jeux Olympiques de Pékin en intégralité sur Eurosport !

00:02:26, il y a une heure