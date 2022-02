Quentin Fillon-Maillet, Émilien Jacquelin, Julia Simon et Anaïs Chevalier-Bouchet composeront le relais mixte français des Jeux olympiques samedi à Zhangjiakou (Chine) pour défendre le titre conquis il y a quatre ans en Corée du Sud, a annoncé l'encadrement de l'équipe jeudi. Anaïs Chevalier-Bouchet lancera la course, puis passera le relais à Julia Simon, avant qu'Émilien Jacquelin puis Quentin Fillon Maillet terminent le travail.

"On vise clairement a minima une médaille. On est détenteur du titre, avec les deux meilleurs mondiaux chez les garçons et deux filles ayant réalisé toutes les deux plusieurs podiums cet hiver, bien entendu qu'on a cette ambition", a expliqué le directeur de l'équipe de France Stéphane Bouthiaux, jeudi en conférence de presse.

Desthieux et Bescond ne remettront pas ça

La composition du relais tricolore est modifiée à 100% par rapport au sacre de Pyeongchang de Martin Fourcade, Marie Dorin (tous deux partis à la retraite), Simon Desthieux et Anaïs Bescond, présents en Chine mais non retenus par le staff des Bleus. "Ça fout les boules, vous vous doutez bien de l'effet de l'annonce sur moi, a réagi Bescond dans des propos rapportés par L'Equipe. Personnellement, les critères du choix ne m'ont pas convaincu, surtout quand on connaît les statistiques de tir. Ce n'était pas justifié. Maintenant, que je n'en fasse pas partie c'est une chose, l'important c'est qu'on aille chercher une médaille."

Les trois titres mondiaux en relais mixte distribués depuis les Jeux de Pyeongchang ont été remportés par la Norvège. Dans cette composition, le relais mixte français a pris la cinquième place des Mondiaux 2021 à Pokljuka en Slovénie. Le relais mixte représente la première grosse chance de podium du biathlon français, très ambitieux à Zhangjiakou pour les Jeux de Pékin, avec les deux premiers au classement de la Coupe du monde chez les hommes et des femmes régulièrement sur les podiums.

Pour les quatre courses individuelles (individuel 20 km, sprint, poursuite et mass start), les quatre sélectionnés sont les Français les mieux classés à la Coupe du monde à savoir Quentin Fillon-Maillet (1er), Émilien Jacquelin (2e), Simon Desthieux (9e) et Fabien Claude (12e).

Chez les femmes, Justine Braisaz-Bouchet (7e), Anaïs Bescond (10e), Anaïs Chevalier-Bouchet (9e) et Julia Simon (12e) seront alignées sur les quatre courses, sachant que pour les mass starts masculine et féminine, les huit Français sont d'ores et déjà qualifiés car ils figurent tous dans le top 15 mondial.

