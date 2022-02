08H50. LA NORVEGE S'IMPOSE !

Favorite pour le titre, la Norvège remporte ce relais hommes avec 27 secondes d'avance sur la France ! La Russie est restée sur le podium et en termine avec 45 secondes de retard. L'Allemagne est au pied du podium (1'04).

08H47. FILLON MAILLET PERD DU TEMPS

Quentin Fillon Maillet a perdu cinq secondes depuis la sortie du pas de tir et ne devrait pas être en mesure de rattraper le Norvégien.

08H44. DEUX FAUTES POUR FILLON MAILLET

Vetle Christiansen réussit le plein et ressort en tête alors que Quentin Fillon Maillet a commis deux erreurs et ressort à 21 secondes. Nawrath a commis quatre fautes et, après un tour de pénalité, est ressorti à quatrième 52 secondes. Latypov est troisième à 40 secondes.

08H43. LATYPOV CRAQUE SUR LE PAS DE TIR

Eduard Latypov craque complètement sur son tir debout en ratant ses quatre premières balles ! Le Russe va même effectuer deux tours de pénalité !

08H41. FILLON MAILLET RECOLLE

Le Français est complètement revenu dans les skis de Nawrath et Christiansen alors que l'on se rapproche du pas de tir.

08H39. CHRISTIANSEN ACCELERE

Après s'être laissé légèrement distancé dans le premier tour, Christiansen accélère et collabore cette fois-ci avec Nawrath pour ne pas laisser revenir le Français. Il y a toujours 55 secondes de retard sur Latypov. La Russie se dirige vers le titre.

08H37. FILLON MAILLET PERD DU TEMPS SUR LE PAS DE TIR

Avec une balle de pioche après un raté sur la dernière balle, Fillon Maillet est ressorti en quatrième position du pas de tir. Christiansen a réalisé le 5/5 et Nawrath a commis une faute.

08H36. LATYPOV N'OUVRE PAS LA PORTE

Alors que les trois poursuivants se regardent un peu et ne reprennent pas de temps, Latypov réussit le 5/5 sur le tir couché.

08H34. QUELQUES SECONDES DE PERDUES

Quentin Filon Maillet a perdu du temps sur Latypov et compte 44 secondes de retard. Philipp Nawrath et Vetle Christiansen sont dans son sillage.

08H32. CLASSEMENT APRES LE TROISIME RELAIS

1. Russie

2. France à 41''3

3. Norvège à 43''

4. Allemagne à 43''9

5. Italie à 1'35''5

08H30. PASSAGE DE RELAIS POUR LE QUATUOR DE TETE

Eduard Latypov s'est élancé en tête avec 41 secondes d'avance sur Quentin Fillon Maillet. Johannes Boe et Benedikt Doll ont donné le relais dans la foulée à 43 secondes.

08H28. TSVETKOV PERD DU TEMPS

Desthieux ne pointe plus qu'a 45 secondes de Tsvetkov. Doll est à 50 secondes et Boe à 55 secondes. Les poursuivants ont accéléré dans ce dernier tour.

08H26. CA SE REGROUPE DERRIERE TSVETKOV

Doll, malgré une pioche, et Boe sont ressortis à 1'05 et 1'10 de la Russie. Le Biélorusse Varabei a dû aller faire deux tours de pénalité.

08H25. UNE PIOCHE POUR DESTHIEUX

Nouvelle pioche pour Desthieux qui a ensuite perdu du temps avec une balle de pioche coincée avant de terminer ce tir sans trembler. Il y a désormais 58 secondes entre Tsvetkov et Desthieux.

08H23. TSVETKOV ASSURE

Maksim Tsvetkov a pris du temps pour tirer ses cinq balles et ressort avec le plein.

08H20. BOE ACCELERE

Johannes Boe accélère et a repris près de quinze secondes à Tsvetkov sur ce début de deuxième boucle.

08H18. L'ITALIE SUR L'ANNEAU DE PENALITE

Lukas Hofer a craqué sur ce tir couché et est allé faire un tour de pénalité. Johannes Boe a commis deux fautes et ressort cinquième à 1'52 de la tête de course. La Biélorussie est troisième et l'Allemagne quatrième. Deux fautes également pour Ponsiluoma et la Suède.

08H17. DEUX PIOCHES POUR DESTHIEUX

Une quatrième balle légèrement dehors et une première balle de pioche cordon qui ne passe pas. Desthieux a joué de malchance sur son tir couché avant d'assurer la deuxième balle de pioche. Le Français est deuxième à 48 secondes.

08H16. C'EST PARFAIT POUR TSVETKOV

Maksim Tsvetkov réussit le plein sur ce tir couché et poursuit le relais parfait de la Russie.

08H13. TSVETKOV TIENT LE CHOC

Tsvetkov n'a rien perdu de son avance sur Desthieux qui est pointé à 38 secondes à l'intermédiaire. Varabei, Hofer, Doll et Johannes Boe se sont élancés pour la Biélorussie, l'Italie, l'Allemagne et la Norvège.

08H11. LE CLASSEMENT APRES LE DEUXIEME RELAIS

1. Russie

2. France à 36''2

3. Biélorussie à 1'12

4. Italie à 1'12''6

5. Allemagne à 1'23''1

6. Norvège à 1'47''6

08H09. LOGINOV EN TERMINE

Alexandr Loginov a transmis le relais à Maksim Tsvetkov alors que Simon Desthieux s'élance avec 36 secondes de retard.

08H07. JACQUELIN EN DIFFICULTE SUR LES SKIS

Face à la rapidité de Loginov, Jacquelin peine à tenir le rythme et a perdu dix secondes depuis sa sortie du pas de tir.

08H05. 5/5 POUR JACQUELIN !

Superbe tir debout de Jacquelin qui fait le plein et ressort à 17 secondes de Loginov. C'est compliqué pour tout le monde dans la foulée avec deux pioches pour Lazouski, trois pour Giacomel ou encore deux pour Tarjei Boe. La Norvège est sixième à 1'38 !

08H04. LOGINOV A L'ATTAQUE

Le Russe a effectué un tir engagé et rapide. Après trois balles rentrées, il a raté les deux suivantes. Logniov a ensuite assuré les deux balles de pioche quand Jacquelin et Lazouski arrivaient.

08H02. PLACE AU TIR DEBOUT POUR L'HOMME DE TETE

Alexandr Loginov arrive pour son tir debout. Le Russe a peiné dans cet exercice sur la poursuite.

08H00. LOGINOV CONTINUE DE CREUSER L'ECART

Alexandr Loginov, qui avait 15 secondes d'avance à la sortie du pas de tir, en compte désormais 27 sur le duo Jacquelin-Lazouski. Comme dans le premier tour, le Français a repris le Biélorusse sur la piste.

07H57. BOE ASSURE POUR LA NORVEGE, LA SUEDE PART A LA FAUTE

Tarjei Boe a réalisé le 5/5 mais ressort tout de même du pas de tir avec 1 minute de retard sur Loginov, à la huitième place. Le Norvégien a encore perdu dix secondes au tir. Jesper Nelin a commis quatre fautes au total et est allé faire un tour de pénalité.

07H56. LOGINOV ASSURE SUR LE COUCHE

Très bon tir couché de Loginov qui réussit le 5/5, tout comme Lazouski. Jacquelin a coincé sur sa dernière balle avant d'assurer la balle de pioche. Le Français est à 22 secondes.

07H52. JACQUELIN PREND LA DEUXIEME PLACE

Loginov est parti vite et a lâché Lazouski, moins rapide sur les skis. Jacquelin a rattrapé le Biélorusse avant de le dépasser pour pointer en deuxième position. Tarjei Boe, qui a pris le relais avec 40 secondes de retard, en a déjà perdu 10 supplémentaire.

07H50. CLASSEMENT APRES LE PREMIER RELAIS

1. Russie

2. Biélorussie à 0''9

3. France à 7''8

4. Italie à 30''9

5. Chine à 31''9

07H49. PASSAGE DE RELAIS AVEC LA RUSSIE EN TETE

Khalili et Labastau en termine ensemble et transmettent le relais à Loginov et Lazouski. Fabien Claude en termine à 7 secondes du duo de tête. Emilien Jacquelin prend le relais pour la France.

07H47. FIN DE RELAIS DIFFICILE POUR TSYMBAL

Sorti du pas de tir à une seconde de Khalili, Bogdan Tsymbal pointe désormais à 34 secondes du Russe.

07H45. LAEGREID PASSE A COTE

Comme depuis le début des Jeux Olympiques, Sturla Laegreid est à la peine au tir. Avec trois fautes puis une balle de pioche manquée, le Norvégien est allé tourner sur l'anneau de pénalité et ressort 13e à 39 secondes. Erik Lesser a également eu besoin de deux balles de pioche pour boucler ce tir debout.

07H44. 5/5 POUR CLAUDE !

Auteur d'un excellent tir debout, Fabien Claude est ressorti en quatrième position derrière la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie.

07H43. RETOUR SUR LE PAS DE TIR

Les nations de tête reviennent sur le pas de tir pour effectuer leur tir debout.

07H40. FABIEN CLAUDE SE RAPPROCHE

Sorti avec 26 secondes de retard du pas de tir, Fabien Claude n'a désormais plus que 12 secondes de retard sur Laegreid. Il a ainsi doublé sur la piste son frère, Florent Claude, qui lance le relais pour la Belgique.

07H38. LAEGREID FAIT L'EFFORT

Sturla Laegreid fait l'effort et vient se placer en tête devant l'Allemagne et la Suisse.

07H36. LA SUISSE RESSORT EN TETE DU TIR COUCHE

Ce sont les Suisses qui ressortent en tête après ce premier tir couché devant l'Estonie et la Lituanie. La Norvège est 4e alors que Laegreid a fait le plein. Fabien Claude a utilisé deux balles de pioche et ressort en 18e position à 26 secondes du leader.

07H34. DES NATIONS PERDENT LE CONTACT

Quelques nations se font légèrement distancer en fin de peloton telles que la Slovaquie, l'Estonie, la Bulgarie et la Chine.

07H32. UN DEPART PRUDENT

Les favoris se positionnent en tête avec notamment la Norvège, la Russie et la France aux avants-postes.

07H30. C'EST PARTI !

Les 21 nations sont parties pour ce relais 4x7,5 km messieurs ! La Norvège porte le dossard 1, la France a le dossard numéro 3.

07H25. UNE METEO FROIDE

Il fait -15° à Zhangjiakou au départ de ce relais.

07H20. DIX MINUTES AVANT LE DEPART

Le départ de ce relais est désormais prévu dans dix minutes !

07H15. PLONGEE AU COEUR DE L'EQUIPE DE FARTAGE DE L'EQUIPE DE FRANCE

Quand Géraldine Weber veut s'occuper des skis de Quentin Fillon Maillet

07H10. FILLON MAILLET A IMPRESSIONNE DURANT LA POURSUITE

Vainqueur de la poursuite dimanche en réalisant le 20/20 sur le pas de tir malgré des conditions parfois dantesque, Quentin Fillon Maillet a impressionné son principal adverse Johannes Boe.

07H08. LES AUTRES FAVORIS

Hormis le relais tricolore, plusieurs nations peuvent aller chercher la médaille d'or à commencer par la Norvège des frères Boe ou la Russie. En retrait depuis le début des JO avec aucune médaille individuelle, la Suède sera un outsider à surveiller.

Norvège : Sturla Laegreid, Tarjei Boe, Johannes Boe, Vetle Christiansen

Russie : Said Khalili, Alexandr Loginov, Maksim Tsvetkov, Eduard Latypov

Allemagne : Erik Lesser, Roman Rees, Benedikt Doll, Philipp Nawrath

Italie : Thomas Bormolini, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dominik Windisch

Suède : Peppe Femling, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Sebastian Samuelsson

07H06. FILLON MAILLET VEUT CONTINUER SA MOISSON

Le chiffre du jour - Une 5ème médaille et un record pour Fillon Maillet ?

07H04. LA COMPOSITION FRANCAISE

Le relais français composé, dans l'ordre, de Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Simon Desthieux et Quentin Fillon Maillet est un candidat sérieux au podium. Il faudra pour cela réaliser une très bonne prestation d'ensemble, notamment sur le pas de tir.

07H02. L'HORAIRE AVANCE

Initialement prévu à 10h heure française, ce relais hommes a été avancé à 7h30 en raison des températures très froides prévues à Pékin en fin d'après-midi.

07H00. BIENVENUE SUR EUROSPORT

Bienvenue à toutes et à tous sur notre site pour suivre le relais hommes de biathlon en direct commenté. Départ de la course à 7h30.

L'équipe de France va t-elle réussir à vaincre la malédiction ? Alors qu'ils font partie des nations les plus performantes et, surtout, les plus consistantes avec de nombreux athlètes de très haut niveau, les Tricolores n'ont plus gagné la moindre médaille olympique en relais hommes depuis Turin, en 2006.

Pire, les Bleus n'ont jamais fait mieux que 3e dans toute l'histoire des JO. Autant dire que les Bleus rêvent de bien mieux ce mardi, avec un relais qui sera composé de Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Simon Desthieux et le double champion olympique (individuel et poursuite) Quentin Fillon Maillet. Mais la concurrence sera rude, avec en tête la Norvège, les tenants du titre suédois, l'Allemagne ou encore le Comité Olympique de Russie.

