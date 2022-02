La star de cette quinzaine olympique côté tricolore, c'est évidemment Quentin Fillon Maillet . Pour sa cinquième course dans ces JO, le biathlète français a décroché une cinquième médaille, la troisième en argent, en plus de ses deux titres sur l'individuel et la poursuite. Mais mardi, la star, c'était l'équipe. Un quatuor composé de Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Simon Desthieux et donc "QFM", qui a décroché la première médaille olympique française depuis 2006 , à Turin. Seize ans d'attente, pour un soulagement à la hauteur de la frustration accumulée, avec notamment cette cinquième place à PyeongChang il y a quatre ans.

"Celle-ci, elle me tenait vraiment à cœur. Dans ma tête, je l'ai depuis un bon moment, a tout de suite avoué Emilien Jacquelin a notre micro. Il y a quatre ans, il y avait eu énormément de frustration, avec le fait de passer à côté. Aujourd'hui, aller chercher une médaille avec ces amis, cette deuxième famille… On passe tellement de temps ensemble toute l'année que ça me rend super fier, je suis très heureux pour tout le monde".

"Amis", "famille" : voilà un groupe qui fait plus que se passer le relais sur les skis. Et si cette parfaite entente a parfaitement rejailli sur la prestation des uns et des autres, cela n'a pas toujours été le cas. Du moins pas forcément dans le bon sens. "On avait toujours l'impression que finalement, c'était un désavantage de vraiment bien s'entendre les uns avec les autres, et que du coup on se mettait un peu plus de pression tellement on avait envie de bien faire pour l'équipe", a poursuivi Jacquelin.

Merci aux gars pour ces belles émotions

Il y avait bien sûr eu cette médaille d'or aux Championnats du monde, il y a deux ans à Antholz-Anterselva, avec Martin Fourcade aux côtés de Jacquelin, Desthieux et Fillon Maillet. Mais il manquait quelque chose à cette génération, qui fait aujourd'hui sans Fourcade. Quelque chose de grand qui va marquer les stars du jour au fer rouge.

Il suffisait d'écouter la première réponse de Fillon Maillet, lorsqu'il lui a été demandé d'analyser sa course et l'agacement qu'il avait affiché pendant celle-ci, pour comprendre ce que représente cette médaille. "Merci aux gars pour ces belles émotions, je suis vraiment très, très fier de partager ça avec eux. C'est un super cadeau pour toute l'équipe, pour nous, on est des bons amis, tous ensemble, c'est vraiment quelque chose de significatif aujourd'hui".

Les émotions avant l'analyse, donc, qui est arrivée dans un second temps. "Après, pour ma course, il y avait un peu de tension, c'est vrai qu'ils n'ont pas voulu bosser (ses adversaires) donc ça m'a un peu saoulé et j'étais assez tendu aujourd'hui. Je n'ai pas ressenti autant de tension sur les autres courses depuis le début des Jeux, donc ça montre un peu l'importance que j'accorde à ce relais". Lui et les autres, puisque personne n'a oublié Eric Pierrot et Antonin Guigonnat au moment de faire le bilan.

C'est chouette de voir tous ces sourires, les larmes aux yeux pour tout le monde

"Bien sûr, il y a une pensée pour Eric et Antonin, malheureusement il n'y a que quatre places sur un relais, a rappelé Jacquelin. Mais comme je l'ai dit, le symbole de cette médaille c'est ce collectif-là, c'est tous les moments qu'on partage". "On est une vraie équipe soudée, on est six, aujourd'hui c'est nous quatre qui sommes là, mais on pense forcément à eux, a insisté Simon Desthieux. On vit ensemble toute l'année, on partage ces bons moments ensemble, et en tout cas aujourd'hui on a vécu une belle histoire du biathlon français et c'est chouette, c'est chouette de voir tous ces sourires, les larmes aux yeux pour tout le monde dans le staff, parce que ça compte tellement pour tout le monde que quand ça se passe bien, c'est juste du régal".

Lui aussi passé au micro d'Eurosport, Stéphane Bouthiaux, directeur des équipes de France à la FFS, a en effet eu du mal à retenir ses larmes. "De voir des gars comme Steph' Bouthiaux, qui en a vu d'autres des générations d'athlètes et des belles performances, ému à ce point, ça montre à quel point ça tient à cœur une médaille par équipes. Je pense qu'on peut être fiers de ramener la médaille à la maison", a conclu Jacquelin. Effectivement, ils peuvent.

