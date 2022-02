Il n'y a pas eu de miracle pour les Bleues. Après la débâcle sur le sprint, les Françaises n'ont pas réussi à se sublimer pour se mêler à la lutte pour le podium sur la poursuite. Si Julia Simon a certes signé une belle remontée pour finir à la huitième place, Anaïs Bescond a sombré, terminant à la 27e place. Très loin des médailles et de Marte Olsbu Roeiseland, qui a survolé cette course pour remporter un troisième titre à Pékin.

Meilleure chance de médaille pour le clan tricolore ce dimanche, Anaïs Bescond n'a jamais été dans le coup sous la neige de Zhangjiakou. Surprenante sur le sprint, la native d'Aunay-sur-Odon, partie neuvième, a commis deux fautes sur son premier tir couché. Et elle en a refait trois sur ses deux derniers passages sur les pas de tirs pour échouer à une décevante 27e place.

Avec seulement deux petites fautes, Julia Simon, que l'on avait quittée une nouvelle fois en difficulté sur son debout lors du sprint, a elle relevé la tête avec un joli 18 sur 20. Mais partie 29e, elle ne pouvait pas rêver de grand-chose. Cependant, elle est quand même revenue dans le Top 10 (8e), ce qui est déjà une performance et devrait l'aider à aborder au mieux les prochaines courses.

Marte Olsbu Roeiseland (Norvège) lors de la poursuite féminine, dimanche 13 février. / Jeux Olympiques Pékin 2022 Crédit: Getty Images

La défaillance de Tandrevold

Pour le titre, on a encore assisté à une démonstration. Impériale sur ces Jeux, Marte Olsbu Roeiseland a signé un récital. Partie avec une trentaine de secondes d'avance sur sa première poursuivante, la Norvégienne a réalisé un 19/20 sous la neige tombante pour s'offrir une promenade vers un nouveau sacre, son troisième à Pékin. Et ce n'est sûrement pas terminé pour la reine de ses Jeux en biathlon, qui a fini avec plus d'une minute et demie d'avance dimanche.

Derrière l'intouchable Roeiseland, la Suédoise Elvira Oeberg a confirmé tout le bien que l'on pense d'elle. A 22 ans, la sœur cadette d'Hanna, coupable de trois fautes, a pris sa deuxième médaille d'argent dans ces Jeux. En difficulté sur le pas de tir depuis le début de la saison, Tiril Eckhoff a elle profité de la défaillance d'Ingrid Landmark Tandrevold pour monter sur le podium. Dans les clous après le dernier tir pour la médaille, Tandrevold a connu un terrible coup de moins bien pour finir au ralenti, à la 14e place.

La détresse de Tandrevold à l'arrivée de la poursuite

