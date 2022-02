Irene Cadurisch a fait une belle frayeur à la délégation suisse. La première relayeuse du 4x6km en biathlon jeudi s'est effondrée avant la fin de son relais. Elle a reçu des soins en raison de problèmes de circulation de sang, d'après la RTS, et si son état est stable, la frayeur était réelle pour les personnes sur place.

"J'ai vu qu'il y avait une fille de l'équipe suisse qui skiait très lentement et qui semblait très fatiguée, a confié à Eurosport Sverre Huber Kaas, coach de la Norvège sur place. Juste après nous avoir passés, elle est tombée sur le côté et s'est mis en croix. Elle s'est effondrée, c'était assez inquiétant oui. Heureusement elle a eu beaucoup d'aide, très vite." Plus de peur que de mal pour Cadurisch, qui n'est pas la première à vivre pareille mésaventure sur les Jeux de Pékin.

Irene Cadurisch (Suisse) Crédit: Getty Images

Nous devons prendre soin de nos athlètes

Dimanche dernier, c'est la Norvégienne Ingrind Landmark Tandrevold qui s'était effondrée, et qui avait d'ailleurs pris la décision de ne pas prendre part à davantage de courses sur le reste de la quinzaine, après avoir été très secouée. "C'est une combinaison de plusieurs choses, explique Kaas. Une course serrée, l'altitude et le froid qui rendent très difficile le fait de se pousser à bout. Nous devons prendre mieux soin de nos athlètes."

Le relais a finalement été remporté par la Suède emmenée par Elvira Oeberg, devant le Comité Olympique Russe et l'Allemagne. Les Françaises, elles, plombées par des fautes au tir, n'ont pu faire mieux qu'une sixième position, à leur grand regret