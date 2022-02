Il y a Quentin Fillon Maillet d'un côté et Marte Olsbu Roeiseland de l'autre. Dans ces Jeux Olympiques 2022, le biathlon a clairement la cote. Il en est devenu le sport de référence, celui que tout le monde attend dans cette quinzaine olympique. Il faut dire que le biathlète français, de nouveau médaillé (2e) mardi sur le relais hommes à Pékin, ne cesse d'écrire l'histoire. Sauf qu'il n'est pas seul et qu'il pourrait bien se faire souffler la mise par une Norvégienne. Dans le cœur des Français, les performances de "QFM", premier athlète tricolore à ramener quatre puis cinq médailles, resteront dans les annales, celles de Roeiseland pourraient bien l'être dans ceux de l'histoire des Jeux d'hiver.

Ad

"J'écris l'histoire du biathlon" : Fillon Maillet savoure son 2e sacre

Pékin 2022 "Il n'y a pas un ego qui domine" : des bleus en argent et en famille IL Y A 7 HEURES

Une saison quasi-parfaite

Parmi les favorites du relais 4 x 6km femmes aux côtés de la France, la Norvège a la possibilité d'accrocher une nouvelle breloque à sa vitrine déjà bien remplie à Pékin où le pays scandinave fait la course en tête du classement des médailles. Un nouveau podium et l'histoire continuera de s'écrire pour Marte Roeiseland.

Avec déjà trois titres olympiques (sprint, poursuite et relais mixte) et une médaille de bronze en individuel, elle est déjà devenue la première biathlète à remporter quatre médailles dans une même édition. Mais, elle veut faire mieux et pourquoi pas devenir la première athlète à en remporter six, un record que chasse désormais aussi Fillon Maillet. Il lui reste deux épreuves dont celle de mercredi mais le plus dur est clairement derrière elle.

"Je suis souriante et je m'amuse", a déclaré Roeiseland après avoir remporté sa quatrième médaille dans la poursuite de 10 km. "Je me sens juste tellement chanceuse d'être ici et de pouvoir faire de bonnes courses. J'en profite tout simplement."

L'égale de Boe et Bjorndalen

Il faut dire que la Norvégienne est arrivée à Pékin avec pas mal de pression sur les épaules. Une attente liée à sa progression depuis ses deux médailles d'argent à Pyeongchang mais surtout à sa saison quasi parfaite. En laissant les Jeux de côté, elle s'est imposée à 9 reprises (individuel + relais) et n'a fini qu'une seule fois hors d'un top 10 durant la Coupe du Monde. Niveau domination, on ne peut clairement faire mieux.

Le chiffre du jour - Une 5ème médaille et un record pour Fillon Maillet ?

Pourtant, l'histoire aurait pu être toute autre. Avant d'enfiler les médailles comme un collier de perles autour du cou depuis quatre ans, Roeiseland a bien failli jeter ses bâtons. D'abord à cause d'une indigestion de ce sport puis à cause de quelques problèmes d'asthme. Finalement, bien lui en a pris de persévérer et de suivre l'un de ses frères à travers les pistes de Sirdal.

Si les frères Boe et autre Ole Einar Bjørndalen sont de véritables légendes en Norvège, la native d'Arendal n'a désormais plus rien à leur envier. A 31 ans, Marte Roeiseland est au sommet de son art et quelque chose nous dit que ces Jeux Olympiques de Pékin seront historiques à plus d'un titre.

Pékin 2022 L'argent pour un groupe en or : "Aller chercher une médaille avec cette deuxième famille…" IL Y A 10 HEURES