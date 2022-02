On a pu croire à un relais catastrophique de la Norvège. Côté français, disons-le, on l'a même espéré. Sur le relais 4x7,5km de mardi, les Scandinaves sont passés tout proches d'une grosse déconvenue, avec une septième place à l'issue du premier relais. Mais comme dans toute course par équipes, un rebondissement est venu tout chambouler. Côté norvégien, ce rebondissement porte le nom de Johannes Boe.

Une minute de récupérée, Christiansen lancé comme une fusée

Le quadruple champion olympique était en troisième position, dans une disposition qui ne l'a pas mis en confrontation directe avec Quentin Fillon Maillet, avec une minute et quarante-sept secondes de retard sur la première place au moment de sa prise de témoin. Deux tirs presque parfaits et un relais supersonique sur les skis plus tard, la Norvège était en troisième position, n'accusant plus que quarante-trois secondes de retard au moment d'entamer les trois dernières boucles. "On a remporté de nombreux relais en Coupe du monde avant ce relais olympique. Et je voulais vraiment le gagner celui-là", a-t-il d'ailleurs lâché à l'issue de la course.

C'est à ce moment de la course que Vetle Sjaastad Christiansen, le meilleur sprinteur des quatre Norvégiens, a réalisé un parcours parfait et remis son équipe dans la course au titre. Très puissant sur les skis, le finisseur a en plus signé un sans-faute au tir, qui lui a permis de décrocher successivement l'Allemagne, la Russie et donc la France. Profitant d'un dernier tir catastrophique d'Eduard Latypov, qui s'est depuis excusé publiquement, Christiansen a entre autres gagné au total 1'10 sur "QFM", signe de sa performance monumentale du jour.

Fillon Maillet : "Je n’avais pas ressenti autant de tension depuis le début des Jeux"

La meilleure course qu'il ait courue

Mais les Norvégiens ne s'y sont pas trompés à l'issue de la course : le héros du jour était bien Johannes Boe. Celui qui se disait "très impressionné" par Fillon Maillet après la poursuite sensationnelle du Français dimanche a à son tour réalisé une course-poursuite phénoménale dans ce relais masculin. Pour, en prime, glaner sa troisième médaille d'or de ces Jeux de Pékin.

Johannes Boe (Norvège) Crédit: Getty Images

"C’est bien simple, c'est la meilleure course qu’il ait courue depuis de nombreuses années", s'est notamment exclamé le commentateur de la radio publique norvégienne NRK. Le cadet de la famille Boe a encore frappé, et a confirmé une fois de plus qu'il est plus que jamais l'homme à battre en biathlon sur ces Jeux. La mass-start de vendredi s'annonce déjà plus que prometteuse.

