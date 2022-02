La Norvège fait plus que tenir son rang à Pékin dans les épreuves de biathlon. Avant les deux dernières épreuves, les deux mass start qui se tiendront vendredi en clôture de la quinzaine, la nation phare du biathlon mondial totalise 10 médailles, dont 5 en or. C'est, de loin, le record olympique pour un même pays. C'est aussi une mise au point pour les Norvégiens, après l'échec de Pyeongchang, où ils étaient rentrés au pays avec 6 médailles et surtout un seul titre, celui de Johannes Boe sur l'individuel. Pékin a donc effacé l'ardoise coréenne.

Les deux leaders, Marte Olsbu Roiseland et Johannes Boe, ont plus que répondu présent : quatre médailles et trois titres chacun. Mais une seule dans les épreuves individuelles pour le triple tenant du titre de la Coupe du monde, à l'occasion du sprint, argenté par ailleurs lors de l'individuel et passé au travers lors de la poursuite, où il a payé très cher ses sept fautes au tir, même s'il n'a pas été gâté lors de son premier passage au debout, où le vent a soufflé violemment en rafales au pire moment pour lui.

La mass start pèsera lourd

Le leader norvégien ne s'était toutefois pas cherché la moindre excuse. "C'était une course vraiment difficile pour moi. Je l'ai vécue comme un combat permanent et j'étais un peu nerveux. Entre le vent, la fatigue dans les jambes, la fatigue dans la tête et le cœur qui bat trop vite, ce n'était pas simple aujourd'hui pour moi, avait-il avoué. Sur le dernier tir, quand j'ai compris que le podium s'envolait définitivement, j'ai commencé à penser au relais."

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'est vite ressaisi. Mardi, lors du relais, le cadet des Boe a tout simplement été phénoménal. Si Vetle Sjaastad Christiansen est allé chercher l'or en conclusion du quatuor norvégien, c'est bien Johannes qui avait remis en selle son équipe en signant un énorme numéro . S'il n'a pas tout à fait la constance d'un Quentin Fillon Maillet dans cette quinzaine chinoise, il reste sans doute le plus fort, intrinsèquement, quand il s'exprime à 100%.

Mais c'est vrai, Quentin Fillon Maillet est aujourd'hui tout ce qui sépare Johannes Boe d'une razzia historique. Si le Français affiche un titre de moins au compteur, il possède aussi un podium de plus. Et sur les seules épreuves individuelles (la densité collective norvégienne est supérieure à celle des Bleus), le Jurassien est pour le moment au-dessus de son rival, même si la mass-start de vendredi peut encore faire basculer ce rapport de force.

Pas encore prêt à le comparer à Fourcade

Toujours très fair-play, Boe ne tarit pas d'éloges sur l'empêcher de tourner en rond venu de France, même s'il le dit avec ses mots à lui. "Il est dans la forme de sa vie, que ce soit sur les skis ou sur le pas de tir, donc il a été un vrai casse-couilles dans ces Jeux pour nous", sourit-il, en saluant les "Jeux Olympiques fantastiques" du Français. "Pour le moment, ce sont les meilleurs Jeux jamais vus pour un biathlète (ndlr : Quentin Fillon Maillet est le premier à atteindre la barre des cinq médailles dans une même édition), mais aussi pour un sportif français aux Jeux d'hiver, donc Quentin a fait du super boulot", a-t-il ajouté.

Une fois débarrassé de Martin Fourcade, dont il a pris la succession au sommet du biathlon, Johannes Boe n'imaginait sans doute pas qu'un autre Français puisse le contrarier à ce point dès les Jeux de Pékin. Mais il n'est pas encore tout à fait prêt à comparer QFM à son glorieux ainé : "Je pense qu'il a besoin de faire mieux aux Championnats du monde et peut-être d'une autre grande performance aux Jeux Olympiques avant qu'on puisse commencer à le comparer à Martin." Briller sur la durée, en somme, comme ont su le faire Fourcade ou Boe lui-même.

Avant de s'élancer vendredi sur la mass-start, le Norvégien affiche déjà un remarquable bilan olympique. Avec sept médailles, il est déjà à la hauteur d'un Martin Fourcade. Mais avec un mais. Le Français compte une médaille d'or de plus (5 contre 4). Surtout, il n'est monté qu'une fois sur le podium en relais, quand les épreuves collectives représentent plus de la moitié de la moisson du Scandinave. Voilà pourquoi la mass-start sera si importante vendredi pour Johannes Boe dans sa lutte à distance avec Quentin Fillon Maillet. Le "casse-couilles" va-t-il le contrarier une dernière fois ?

