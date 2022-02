Premium Biathlon Individuel 02:09:10 Replay

10h47. Première victoire sur un individuel de la carrière de Fillon Maillet. Au meilleur moment, le Français réalise une performance exceptionnelle. Il a été plus rapide sur les skis, 21 secondes devant Johannes Boe, 37 secondes devant Loginov... tout le reste a pris une minute.

10h45. A noter la très belle neuvième place de Fabien Claude (18/20, +1'38).

10h41. On peut le dire, Quentin Fillon Maillet va être sacré champion olympique !

10h38. Simon Desthieux est 12e avec 3 fautes, Emilien Jacquelin est 32e provisoire avec 7 fautes. Fabien Claude n'est pas arrivé, mais il a déjà deux fautes.

10h36. On ne voit plus qui peut dépasser Fillon Maillet !

10h35. Smolski en termine.... derrière Fillon Maillet !!! Incroyable deuxième place du Bélorusse avec un 20/20. Il a perdu deux minutes sur les skis par rapport au Français.

LE CLASSEMENT PROVISOIRE

1. Quentin Fillon Maillet

2. Anton Smolski (+14"8)

3. Johannes Boe (+31"1)

10h32. La faute pour Doll ! C'est fini pour lui ! Et Smolski est à 12 secondes ! L'OR SE PROFILE POUR FILLON MAILLET !

10h28. Attention cependant à Benedikt Doll. L'Allemand a 18 secondes d'avance sur Fillon Maillet, mais lui aussi a encore un tir à effectuer. Même avec le plein, il n'est pas dit que cela suffise.

10h26. Déjà deux secondes de retard pour Smolski au premier intermédiaire ! Peut-il réussir à rattraper Fillon Maillet ? Cela paraît impossible vu leurs niveaux respectifs à ski aujourd'hui, mais sait-on jamais.

10h25. Deux fautes pour Loginov ! Il ne passera pas Fillon Maillet ! Cela sent bon pour le Français. Laegreid a trois pénalités... Smolski aura du mal à tenir... qui pour passer le Jurassien ?

10h24. Smolski signe un sans-faute ! Le Bélorusse prend la tête avec 2 secondes d'avance sur Fillon Maillet au dernier tir... mais cela devrait être très difficile pour lui sur les skis.

10h22. Quentin Fillon Maillet signe le meilleur temps ! Il colle 31"1 à Johannes Boe malgré le même score de 18/20. Incroyable performance sur les skis du Français. Reste qu'avec 18/20, il ouvre la voie à certains poursuivants.

10h21. Tarjei Boe termine à 58 secondes. Le Norvégien était en difficulté sur les skis.

10h19. Tsvetkov termine à 4 secondes de Johannes Boe, à 19/20... Il reverra toute sa vie la dernière balle de son dernier tir qui le prive d'un probable titre olympique.

10h18. Johannes Boe en termine en 49'18"5. Le Norvégien regrettera sa faute sur le debout. Il peut rêver du podium.

10h15. Loginov est là ! Nouveau 5/5 pour le Russe. Il ressort à 28 secondes de Tsvetkov au troisième tir. Il a 48 secondes d'avance sur Quentin Fillon-Maillet... mais il lui reste un tir. Smolski aussi est à 35 secondes avec un 15/15.

10h13. LE 5/5 DE FILLON MAILLET ! 18/20 pour le Français qui va signer le meilleur temps provisoire. Il compte 20 secondes d'avance sur Tsvetkov et 31 sur Boe. Le Français va probablement monter sur le podium.

10h12. Tarjei Boe sort aussi la dernière ! Il allait vers le 20/20... la porte reste ouverte pour Fillon Maillet. Même si derrière, il faudra surveiller Laegreid, Loginov et consorts.

10h10. HORRIBLE POUR TSVETKOV ! Le Russe a la victoire au bout du canon sur la vingtième et dernière balle. Il semble marquer le coup et la sort. Il remet donc Boe en course. le Norvégien n'a que 11 secondes à remonter sur un tour. Il ouvre aussi la porte à ses poursuivants, Quentin Fillon-Maillet compris. Un 5/5 et le Français passe devant !

10h09. BOE OUVRE LA PORTE ! Nouvelle faute sur le debout pour le Norvégien !

10h09. Plus que 15 secondes d'avance pour Tsvetkov sur Boe au dernier intermédiaire avant le dernier debout. Le Russe commence peut-être à coincer physiquement.

10h07. LE CLASSEMENT APRES TROIS TIRS

Tsvetkov devance Johannes Boe de 28 secondes et Tarjei Boe de 44". Quentin Fillon Maillet est à 1'16.

10h05. NOOON ! Quentin Fillon-Maillet rate la dernière sur son troisième tir. Le Français est monumental sur les skis, mais il ressort 4e à 1'16 de Tsvetkov malgré deux minutes de pénalité. Le podium reste jouable, d'autant que Johannes Boe et Tarjei Boe semblent courts.

10h02. Catastrophe pour Emilien Jacquelin ! Il perd ses moyens sur le tir debout et commet trois fautes. Il ne gagnera pas aujourd'hui !

10h01. Encore un 5/5 pour Johannes Boe et Tsvetkov ! Le Russe se rapproche d'un sans-faute. Il garde 30 secondes d'avance sur le Norvégien, avec qui il repart du pas de tir. Il tient sur les skis, et peut jouer la gagne s'il tient sur le dernier debout.

09h59. Attention à Loginov ! Il a signé un sans-faute sur le premier couché et passe devant Quentin Fillon-Maillet (+0"9) à la sortie du pas de tir.

09h57. C'est terminé pour Simon Desthieux, qui a commis deux nouvelles fautes sur le debout. Avec trois fautes en deux tours, il aura du mal à monter sur le podium.

09h56. Une faute pour Samuelsson dès le premier couché. Ce sera compliqué car il n'était pas très rapide sur les skis pour l'instant.

09h54. 4/5 pour Fillon Maillet sur le debout ! Il ressort à 36 secondes de Tsvetkov, 6 de Tarjei Boe et 4 de Johannes Boe. Il a brûlé son joker aussi.

09h53. 5/5 sur Jacquelin sur le premier couché... il ressort à 2 secondes de Fillon Maillet : les Français sont là !

09h52. Vetle Christiansen scommet une faute sur le premier couché... il sort donc à plus d'une minute de Quentin Fillon Maillet, qui tient toujours le temps de référence après une vingtaine de dossards.

09h50. 5/5 pour Tsvetkov et Johannes Boe sur le debout ! Attention au Russe, qui semble en grande forme aujourd'hui.

09h47. Aïe ! La faute pour Simon Desthieux sur son premier tir... cela va être compliqué pour lui, il avait déjà 20 secondes de retard sur les skis.

09h45. 5/5 pour Fillon Maillet ! Il ressort en tête après le premier tir, avec 1" d'avance sur Tsvetkov.

09h43. Emilien Jacquelin s'élance !

Emilien Jacquelin lors du relais mixte Crédit: Getty Images

09h42. 14 secondes de retard au deuxième intermédiaire pour Quentin Fillon-Maillet au deuxième intermédiaire. Il limite la casse. Pendant ce temps-là, Tarjei Boe signe le 5/5 sur le couché. Il reste à 18 secondes de Tsvetkov.

09h41. Déjà une faute pour Johannes Boe sur le premier couché !! Le Norvégien grille un joker ! Tsvetkov a lui fait le plein.

09h39. 7 secondes de retard pour Fillon-Maillet sur Johannes Boe au premier intermédiaire. Comme à son habitude, le Norvégien est parti très fort. Il a 11 secondes d'avance sur Tsvetkov et 22 sur son frère au deuxième point de passage !

09h38. Simon Desthieux s'élance !

09h36. Sans surprise, Johannes Boe a le meilleur temps au premier intermédiaire, 5 secondes devant Tsvetkov.

09h35. Quentin Fillon Maillet prend le départ ! C'est parti pour le Jurassien qui court après son premier titre olympique !

09h30. C'EST PARTI ! Maxim Tsvetkov lance les hostilités... Johannes Boe (dossard 2) sur les talons !

09h26. Attention aux Norvégiens sur cet individuel ! Johannes Boe, champion olympique en titre, est en grande forme, et Sturla Holm Laegreid a signé 5 podiums dont 3 victoires dans la spécialité sur les 5 dernières courses de ce type.

09h20. Envie de découvrir la piste que vont arpenter les biathlètes ? Martin Fourcade joue les guides de luxe.

Un guide de luxe : Martin Fourcade décrypte le site de biathlon et ses subtilités

09h13. On rappelle les règles de cet individuel : 20 kilomètres, 4 tirs, et une minute de pénalité par cible manquée : c'est la course la plus longue, mais également celle où l'erreur coûte le plus cher... un cocktail taillé pour les favoris.

9h08. Cela va partir fort dans cet individuel ! Après Maxim Tsvetkov, en grande forme, Johannes Boe sera dossard 2. Son frère Tarjei sera dossard 5. A noter aussi Sebastian Samuelsson, dossard 33. Sturla Holm Laegreid est lui dossard 53.

9h05. LES DOSSARDS DES FRANÇAIS

- Quentin Fillon-Maillet (dossard 11)

- Simon Desthieux (dossard 15)

- Emilien Jacquelin (dossard 26)

- Fabien Claude (dossard 48)

9h00. Ce mardi, c'est l'or qui est dans le viseur des Français. Même si l'individuel n'est pas la spécialité des Bleus, Quentin Fillon Maillet, leader du classement général, et Emilien Jacquelin, deuxième de ce classement, présentent de grandes chances de médailles.

Quentin Fillon Maillet lors du relais mixte à Pékin Crédit: Getty Images

8h55. Avec deux médailles d'argent en deux courses, le biathlon français démarre ces Jeux sur des chapeaux de roues. Ce lundi, Anaïs Chevalier-Bouchet s'est offert la deuxième place sur l'individuel dames.

8h45. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre site pour suivre EN DIRECT l’Individuel 20km hommes des Jeux Olympiques 2022 ! Premier départ prévu à 9h30 heure française.

