Soyons honnêtes. Quand Emilien Jacquelin a sorti sa première balle au tir debout samedi, après avoir déjà commis une faute au couché, on a craint le pire. Au vu de ses grandes difficultés dans l'exercice depuis son arrivée à Pékin, il y avait de quoi. Mais il ne s'est pas démonté. Retrouvant le style caractéristique qui est le sien, il est resté en mode Lucky Luke pour tirer ses quatre dernières balles. Toutes dedans. Si le mal était fait pour le podium, l'essentiel était ailleurs. Non seulement il s'est placé dans la course au podium avant la poursuite en terminant 9e de ce sprint, mais, plus important encore, il est redevenu lui-même.

"Ce n'est pas un calculateur, il joue sur l'instinct, avait expliqué le consultant d'Eurosport Loïs Habert après l'individuel. Il a besoin de tirer en 15 secondes, de lâcher les chevaux. Quand on le voit, sur le tir debout, s'installer et se reprendre, une fois, deux fois, trois fois, chez lui, ça se termine toujours mal. Ce n'est pas le cas de plein d'athlètes. Certains vont se reprendre et mettre les balles. Lui, dès qu'il sort de son schéma instinctif, c'est compliqué. Ça va être dur de switcher d'un mode à l'autre, selon notre consultant. Ça va être assez dur de recréer cette dynamique instinctive maintenant que les J.O. sont lancés."

Sur ce plan, Emilien Jacquelin a gagné, samedi. Et c'était donc loin d'être évident. C'était sa principale satisfaction à la sortie de ce sprint. "Aujourd'hui, dit-il, je suis juste content d'avoir remis en route le Émilien conquérant, qui tente des choses, qui tire de manière naturelle. Alors oui, ce n'est pas un dix sur dix, mais les 10/10 viendront de cette manière et pas en jouant à vouloir être un autre biathlète. Je pense avoir pris une fausse piste depuis quelques semaines, à vouloir faire des tirs un peu plus posés alors que ça va à l'encontre de mon naturel et de ce qui m'a fait avoir des titres." Quitte à mourir, autant mourir avec ses idées, pas celles des autres.

J'adore la poursuite, tout le monde le sait, donc je vais pouvoir m'amuser

S'il n'a pas volé sur les skis (Martin Ponsiluoma et Sturla Holm Laegreid, auteurs de deux fautes comme lui, l'ont devancé dans le Top 10), le biathlète de Villard-de-Lans a tout de même signé un temps très correct. Comme il le dit lui-même, il fait "avec les armes du moment." "Je vois bien que la forme n'est pas optimale, par rapport à ce que j'ai pu faire en novembre ou décembre, admet-il, mais ce sont quand même mes meilleures sensations depuis le début des Jeux. Je donne mon 100%... du moment."

Reste que ce sprint dans lequel il jouait si gros puisqu'il menaçait, en cas de catastrophe, non seulement ruiner sa poursuite mais aussi compromettre sa place dans le relais, pourrait bien marquer un point de bascule dans ces Jeux. Émilien Jacquelin va maintenant se retrouver sur des formats qu'il affectionne beaucoup plus, où il ne s'agit pas de se battre d'abord contre soi-même, comme sur l'individuel ou le sprint, mais contre les autres.

A commencer par la poursuite. Surtout, la poursuite. C'est son épreuve. Double champion du monde en titre, vainqueur de son unique petit globe en Coupe du monde dans cette discipline, il s'y exprime mieux que partout ailleurs. Et s'il s'élancera avec plus d'une minute de handicap sur Johannes Boe, le podium virtuel, lui, n'est qu'à 27 secondes. A peine plus d'une pénalité. "Je suis placé pour demain (dimanche, NDLR), j'adore la poursuite, tout le monde le sait, donc je vais pouvoir m'amuser. Il faut oser, il faut y aller, il faut jouer. C'est ce que j'aime. Je ne dis pas que ça fera podium mais, en tous cas, c'est l'objectif." Et c'est peut-être le moment ou jamais.

