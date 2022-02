Après les dames, place aux messieurs. Au lendemain du sprint, les soixante meilleurs de la course vont se disputer les trois médailles de la poursuite sur le site olympique de Zhangjiakou. Quatre tirs, deux couchés, deux debout, et une boucle de 12,5 kilomètres attendent les athlètes.

Il y a un grand favori pour cette course : Johannes Boe. Le Norvégien a dominé la concurrence sans trop de difficultés sur cette deuxième course individuelle des JO de Pékin 2022. Il aura droit à un duel à distance avec Quentin Fillon Maillet, l'autre homme de ces Jeux. Le Français va viser l'or, forcément, histoire de dire qu'il est le véritable patron de cette olympiade, mais aussi de la saison. Pour les Bleus, Emilien Jacquelin sera en embuscade à un peu plus d'une minute. Simon Desthieux et Fabien Claude partiront plus loin.

