Ce n'est pas de l'or mais c'est une nouvelle médaille pour la délégation française. Une nouvelle fois en argent et encore une fois pour Quentin Fillon Maillet, principal pourvoyeur. Le Français a décroché l'argent du sprint, samedi à Pékin. Bien au chaud entre les frères Boe, Johannes une nouvelle fois en or après le relais, et Tarjei, bronzé.

Johannes Boe a dominé le sprint de la tête et des épaules et, s'il a concédé une faute au tir, est allé plus vite que la meute et notamment Quentin FIllon Maillet. Le champion olympique de l'individuel a également fait une faute, au tir debout. Et dû se "contenter" de la deuxième place. Emilien Jacquelin, 9e, est plus loin mais se place dans le Top 10 de la course du jour.

Ad

SPRINT - RÉSULTAT FINAL

Pékin 2022 Tout sourire, Fillon Maillet se pare d'argent sur le sprint : sa joie en vidéo IL Y A 2 HEURES

1. Johannes Boe (NOR) : 24'00"4

2. Quentin Fillon Maillet (FRA) : +25"5 secondes

3. Tarjei Boe (NOR) : +38"9 secondes

10h56. Le podium est figé : Nouvelle médaille pour QFM

Johannes Boe est champion olympique du sprint ! Il devance Quentin Fillon Maillet (+25"5) et Tarjei Boe (+38"9). Emilien Jacquelin est pour l'instant 9ème (+1'05).

10h48. Johannes Boe va être champion olympique, une nouvelle médaille pour Quentin Fillon Maillet

Deux titres et une médaille de bronze pour Johannes, un titre et deux médailles d'argent pour Fillon Maillet, le manon a mano continue dans ces Jeux.

10h44. Fabien Claude en termine

Le Français est pour l'instant 14e à 1'41. Ses deux fautes sur le debout lui ont coûté très cher car il était rapide sur les skis.

10h41. Jacquelin sixième provisoire

Le Français s'est repris ! Malgré deux nouvelles fautes, il termine à 1'05 de Johannes Boe. Il pourra jouer le coup sur la poursuite, discipline dans laquelle il est double champion du monde.

10h40. Johannes Boe bien parti, Fillon Maillet solide deuxième

Au vu des chronos, le titre du Norvégien ne fait quasiment aucun doute. Fillon Maillet a lui aussi de la marge à la deuxième place.

10h38. Tarjei Boe finit 3ème provisoire

A 40 secondes de son frère et 8 de Quentin Fillon Maillet, il a bien fini. Il peut rêver du bronze, même s'il reste du monde.

10h36. Une faute pour Samuelsson sur le couché

Le Suédois sort à 73 secondes de Johannes Boe. On voit mal qui pourra aller chercher Quentin Fillon Maillet pour l'instant, qui devrait signer un podium.

10h34. Quentin Fillon Maillet deuxième provisoire

Le Français termine à 25"5 de Johannes Boe. Malgré son 9/10, il pourrait jouer une nouvelle médaille. Tarjei Boe est à 8 secondes de lui au dernier intermédiaire.

10h33. 8/10 pour Jacquelin

Le Français sort la première sur le debout, mais il se reprend. Il est 5ème après le pas de tir à 44 secondes. Il est à 14 secondes de Tsvetkov... pourquoi pas un podium ? Il sera dans le coup pour la poursuite.

10h32. Johannes Boe en termine

24'00"4 pour le Norvégien. Il a terminé un peu moins vite, mais il paraît intouchable aujourd'hui.

10h30. Tarjei Boe se rate sur le debout

Le Norvégien ressort à 37 secondes après le debout à cause d'une faute. Il est 4ème.

10h27. Johannes Boe est très bien placé

Avec son 9/10, le Norvégien est en train de mettre tout le monde d'accord. Il compte toujours 28 secondes d'avance sur Quentin Fillon Maillet à la sortie du debout et 35 à la sortie du tir suivant. Le Français est aussi à 9/10.

10h26. Une faute aussi pour Fabien Claude

Il n'y aura aucun 10/10 côté français aujourd'hui puisque Fabien Claude a sorti une balle sur le couché.

10h25. Fillon Maillet se donne une chance

Le Français signe le 5/5 sur le debout mais ressort tout de même à 28 secondes de Johannes Boe avec une pénalité chacun... Il peut jouer le podium !

10h25. Une faute pour Jacquelin !

Lui aussi commet une faute sur le couché. Il va falloir assurer sur le debout.

10h23. Johannes Boe entrouvre la porte !

Le Norvégien sort une balle sur le debout. Mais il compte tout de même 30 secondes d'avance sur Tsvetkov à la sortie du pas de tir alors que le Russe a sorti un 5/5. Il faudra tout de même aller le chercher.

10h21. Tsvetkov sort le 10/10 !

Premier sans-faute de la journée pour le Russe qui prend une option sur le podium.

10h20. Smolski continue le sans-faute

L'argenté de l'individuel est maintenant à 25/25 en course solitaire après son nouveau sans-faute sur le couché.

10h18. Desthieux ne sera pas sur le podium

Deux fautes sur le debout pour le Français. Au vu de son rythme à ski, il ne sera pas sur le podium et doit maintenant limiter la casse pour la poursuite.

10h17. 1 faute pour Fillon Maillet

C'est presque un moindre mal pour le Français dont les balles étaient éparpillées sur ce premier couché. Il ressort à 33 secondes de Johannes Boe.

10h16. 5/5 pour Johannes Boe !

Attention au Norvégien qui prend 20 secondes d'avance sur Pidruchnyi à la sortie du pas de tir, 25 sur Tsvetkov, 31 sur Desthieux : l'ogre Boe est lancé !

10h14. Johannes Boe affole les chronos

Le Norvégien est parti très vite. Il a 9"6 d'avance sur Quentin Fillon Maillet au deuxième intermédiaire.

10h13. Tsvetkov prend le meilleur temps, Loginov se rate

Le Russe signe le meilleur temps avec 6"2 d'avance sur Desthieux. Deux fautes par contre pour Loginov, qui sort de la course au podium !

10h10. 10 kilomètres, deux tirs, et un tour de pénalité par faute

Ce sont les règles du sprint qui se dispute aujourd'hui. A noter que les temps de passage seront repris pour la poursuite de demain....

10h09. Le plein pour Desthieux sur le couché !

C'est parfait pour le Français !

10h08. Johannes Boe prend le départ

Il n'avait été que 31e du sprint il y a quatre ans.

10h05. Les premiers favoris s'élancent.

Les Russes sont partis tôt. Tsvetkov (dossard 9), surprenant quatrième de l'individuel, Loginov (dossard 10) et Latypov (dossard 12) ont pris le départ. C'est d'ailleurs Loginov qui prend le meilleur temps au premier intermédiaire.

10h04. Sans surprise, Desthieux est devant

7 secondes d'avance au premier intermédiaire pour le Français sur le temps de référence de Ermits. C'est logique, mais c'est bon à prendre.

Simon Desthieux lors du 20 km individuel de Coupe du monde à Antholz - Anterselva le 20 janvier 2022 Crédit: Getty Images

10h00. C'est parti !

L'Estonien Kalev Ermits lance le sprint de ces Jeux Olympiques ! Simon Desthieux s'élance trente secondes après lui.

09h55. Les dossards des autres favoris

- Alexandr Loginov (dossard 10)

- Johannes Boe (dossard 16)

- Martin Ponsiluoma (dossard 26)

- Tarjei Boe (dossard 27)

- Sebastian Samuelsson (dossard 56)

09h45. La renaissance de Jacquelin ?

Côté bleu, la grande déception de ces Jeux est pour l'instant Emilien Jacquelin. Le Français, passé à côté de son individuel (72e) doit retrouver son naturel. Deuxième du classement général, il a de grandes ambitions pour ce sprint.

"Ce sprint c'est quitte ou double pour Emilien Jacquelin"

09h40. L'ordre de départ des Français

- Simon Desthieux (dossard 2)

- Quentin Fillon Maillet (dossard 18)

- Emilien Jacquelin (dossard 34)

- Fabien Claude (dossard 37)

09h32. Et pourquoi pas le doublé ?

Quentin Fillon Maillet a impressionné sur les skis pour enlever l'individuel mardi. Sur l'épreuve du sprint, où la vitesse sur les spatules est clé, il sera un des grands favoris.

Quentin Fillon Maillet aux JO de Pékin Crédit: Getty Images

Pour l'équipe de France de biathlon, ces JO de Pékin 2022 sont plutôt bons pour le moment. Après quatre épreuves, les Bleus ont déjà récupéré deux médailles, une en argent sur le relais mixte lors de l'épreuve d'ouverture, puis une en or sur l'individuel messieurs 20 kilomètres. Premier champion olympique de ces Jeux de Pékin pour l'équipe de France, Quentin Fillon-Maillet a réalisé son rêve d'enfant en se parant du plus beau métal. Présent en Chine, Martin Fourcade s'est d'ailleurs dit heureux pour son ancien coéquipier, désigné comme son successeur sur la Coupe du monde de biathlon.

09h30. Bienvenue sur eurosport

Nous allons suivre ensemble le sprint hommes des Jeux Olympiques. Le départ sera donné à 10h.

L'heure n'est pas encore à la fête pour le leader du classement général de la Coupe du monde. Ce samedi, à 10h00n heure française, les Bleus ont rendez-vous avec le sprint. Deux tirs, un couché et un débout, seront au menu pour le tir et 10 kilomètres en ski de fond. Derrière Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin, Fabien Claude et Simon Desthieux vont également tenter de décrocher l'or ou un podium. Restera aussi ce besoin d'être bien placé en vue de la poursuite. Il faudra évidemment se méfier de Johannes Boe, de retour en forme après une saison globalement manquée. Attention aussi à Alexander Loginov, vainqueur à Oberhof au mois de janvier. Autre soucis : les conditions de neige ont mis les équipes techniques en difficulté avec le fartage

Suivez le sprint en direct commenté

Pulsations, respiration, rythme : Martin Fourcade vous donne les clés d’un bon tir

Pékin 2022 Fourcade : "Un grand match s’annonce entre Boe et Fillon Maillet" IL Y A 2 HEURES