Mercredi, le si redoutable relais norvégien féminin devra faire sans Ingrid Tandrevold. Comme révélé ce lundi par l'IBU, la biathlète originaire de Bærum va quitter Pékin et rentrer au pays afin d'y passer des examens de santé, au lendemain de son impressionnante défaillance sur la poursuite féminine

La scène avait surpris autant qu'elle avait inquiété. Dimanche, pendant que Marte Olsbu Roeiseland était tout à sa joie après sa démonstration lors de la poursuite dames , Tandrevold, elle, était en pleine détresse. Troisième à l'issue du dernier tir et bien partie pour aller chercher une médaille, la gauchère de 25 ans a connu un énorme passage à vide sur le dernier tour. Elle a été dépassée par de nombreuses concurrentes et a franchi la ligne au ralenti, finissant 14e. Avant de s'écrouler, au bord du malaise.

Tandrevold a déjà eu des problèmes cardiaques

D'autres biathlètes et des membres de staff sont vite venus auprès d'elle et l'ont aidée à quitter l'aire d'arrivée. Quelques heures plus tard, son staff a donné des nouvelles rassurantes. "Elle était vraiment assommée, mais consciente", a expliqué à NRK Lars Kolsrud, médecin de l'équipe nationale. Décision a cependant été prise de quitter la Chine sans tarder. "Je ne veux rien de plus que concourir avec le relais, mais ma santé est plus importante", a soufflé l'intéressée dans le message relayé par l'IBU.

"Maintenant, je me sens très bien, mais depuis que j'ai eu des problèmes de cœur plus tôt dans ma carrière, nous devons être prudents", a poursuivi Tandrevold. Et pour cause : en 2017 et en 2021, déjà, la triple championne du monde en titre avec le relais féminin avait eu un "souci de fibrillation auriculaire" sur la piste d'Oberhof, comme elle l'avait expliqué l'an passé à NRK. La prudence prévaut donc. Et cela semble on ne peut plus logique.

