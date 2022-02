Quentin Fillon Maillet continue de porter l'équipe de France. Deuxième du sprint ce samedi (+25"5), le Français signe une troisième médaille en trois courses. Auteur d'un 9/10 à l'instar du champion olympique Johannes Boe, le Français n'a rien pu faire face à la démonstration du Norvégien sur les skis. Il termine devant le grand frère Boe, Tarjei, qui prend la médaille de bronze (+38"9). Emilien Jacquelin (+1'05) est placé pour la poursuite de dimanche (11h45).

Le mano a mano continue entre Quentin Fillon Maillet et Johannes Boe. Après la démonstration du Français sur l'individuel mardi, le Norvégien lui a rendu la pareille sur le sprint ce samedi. Meilleur temps de ski avec plus de vingt secondes de marge sur le Français, Boe a écrasé la course malgré une faute sur le debout. Il signe une deuxième médaille d'or sur ces Jeux et récolte une troisième breloque en trois courses avec le bronze de l'individuel.

C'est à peine moins bien pour Quentin Fillon Maillet, qui en est donc à une incroyable moisson de deux médailles d'argent et une d'or en trois courses. Le Jurassien s'était compliqué la tâche en ratant une balle sur le couché, mais il a su rectifier sur le debout et profiter d'une nouvelle performance générale décevante au tir pour s'assurer la deuxième place sur les skis (2e, 9/10, +25"5). Il faudra encore compter sur lui lors de la poursuite dimanche. Il partira entre les deux frères Boe puisque Tarjei s'est offert sa première médaille olympique individuelle en carrière en prenant le bronze (+38"9).

Jacquelin placé, les autres Français plus loin

Derrière le duo, les autres favoris sont en difficulté. Sebastian Samuelsson (6e, +52" à 9/10) n'est pas en forme sur les skis, tandis que son compatriote suédois Martin Ponsiluoma s'est sabordé sur le debout avec deux fautes (8e, +53"7). Côté français, il y a du mieux pour Emilien Jacquelin. Malgré un 8/10 avec une faute par tir, il s'offre un top 10 (9e, +1'05) et se laisse une chance sur la poursuite, dont il est double champion du monde en titre. Fabien Claude (21e, 7/10, +1'41) a montré de belles choses sur les skis, tandis que Simon Desthieux (24e, 8/10, +1'44) ne paraissait pas dans le rythme.

