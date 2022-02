Et de six pour les Bleus. Et de cinq pour Quentin Fillon Maillet. L'équipe de France de a remporté une superbe médaille d'argent sur le relais 4x7,5km, mardi matin, et ajouté une nouvelle breloque à sa belle collection pékinoise. Engagés dans cette course, Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Simon Desthieux et Quentin Fillon Maillet ont obtenu le meilleur résultat de l'histoire du biathlon français dans l'épreuve et un premier podium depuis les JO de Turin 2006.

Pour Quentin Fillon Maillet, dernier relayeur, cette course lui a permis de récupérer une cinquième médaille personnelle. Cinq médailles en cinq courses, dont deux sacres sur l'individuel et la poursuite : le Jurassien est plus que jamais l'athlète de ces Jeux Olympiques d'hiver.

La Norvège a elle tenu son rang de nation favorite en devenant championne olympique. Mais rien ne fut simple pour les Norge, en retard après le premier relais catastrophique de Sturla Holm Laegreid, mais sauvés par le supersonique Johannes Boe, troisième relayeur ce mardi. Longtemps en tête, le Comité Olympique Russe a récupéré la médaille de bronze après un dernier tir debout cauchemardesque d’Eduard Latypov.

Jacquelin : "On avait l’impression que c’était un désavantage de bien s’entendre…"

Immense Johannes, le cauchemar de Latypov

Car si la Norvège a remporté ce titre, c’est d’abord grâce à un relais stratosphérique de Johannes Boe. Positionné en troisième relayeur, il a pris le relais de son frère, Tarjei, avec 1’47 de retard sur la Russie. Malgré deux pioches au tir couché, il a placé un coup d’accélérateur sur les skis et réussi un tir debout exceptionnel pour lancer Vetle Christiansen avec 43 secondes à rattraper.

Mais c’est également grâce à un dernier tir debout raté dans les grandes largeurs par Latypov. Le Russe avait la victoire des siens au bout de la carabine lorsqu’il est arrivé avec près d’une minute d’avance sur le trio de poursuivants composé de Fillon Maillet, Christiansen et Nawrath.

Puis le drame est arrivé : une première balle manquée, puis une deuxième, une troisième et une quatrième. Cette dernière lui a assuré d’effectuer un tour de pénalité. Apparu tendu et tardant à tirer chaque balle, il a finalement réussi sa cinquième tentative et deux balles de pioche avant de rater à nouveau la dernière. Le Russe venait de tout perdre et de laisser échapper un titre olympique qui semblait promis au Comité Olympique russe après les très bons relais d’Alexandr Loginov et de Maksim Tsvetkov. Christiansen, lui, a surgi au meilleur moment. Resté dans l’ombre de Fillon Maillet dans le premier tour, il a accéléré après s’être débarrassé du double champion olympique.

Des fins de tirs difficiles pour Fillon Maillet

Car le Français a commis une erreur sur son tir couché, l’obligeant à ressortir à dix secondes du duo Norvège-Allemagne. Revenu dans leur sillage, il est passé devant avant le tir debout et, comme à son habitude, à tirer le premier pour mettre la pression. Mais Christiansen a rentré ses cinq balles sans trembler quand Nawrath allait faire un tour sur l’anneau de pénalité. Le Jurassien a raté les deux dernières et est ressorti après ses deux balles de pioche.

21 secondes de retard qu’il n’a jamais été en mesure de combler se contentant d’une médaille d’argent qui suffit à son bonheur. Frustré d’être le seul Français à la fête depuis le début des Jeux, il va enfin pouvoir profiter avec Fabien Claude, Emilien Jacquelin et Simon Desthieux. Mais "QFM" sera au départ de la mass start vendredi pour tenter de boucler son Grand Chelem à lui.

