Réglez votre réveil et installez-vous : vendredi matin sera un grand moment pour le biathlon. Alors que la mass start messieurs devait être l'unique événement, elle sera désormais précédée de la course féminine. Celle-ci, programmée samedi, a été avancée d'une journée. Les organisateurs craignent du vent et du froid trop importants samedi matin et ont décidé de ne prendre aucun risque.

Ad

Pékin 2022 Un saut de joie pour recevoir l'argent : le podium du relais français IL Y A 14 HEURES

Ce feu d'artifice de biathlon sera-t-il aussi celui pour l'équipe de France ? Si chez les hommes, Quentin Fillon Maillet est attendu pour un grand chelem et une sixième médaille en autant de courses, on espère une réaction d'orgueil chez les femmes après les déceptions du sprint, de la poursuite et du relais. Cette saison, Julia Simon (2e au Grand-Bornand) et Anaïs Chevalier-Bouchet (3e à Anterselva) sont les deux tricolores à être montées sur un podium en mass start. Au vu de leurs performances depuis le début des Jeux et de la confiance qui les habite, glaner une médaille serait un petit exploit.