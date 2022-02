Biathlon

JO Pékin 2022 - Le chiffre du jour : 4 biathlètes françaises en quête de podium sur le sprint

JEUX OLYMPIQUES - Elles sont 4 à rêver de podium, voire de titre sur le sprint en biathlon : Anaïs Chevalier-Bouchet, Justine Braisaz-Bouchet, Anaïs Bescond et Julia Simon. Et si la France s'offrait un triplé historique ? On en parle dans L'Heure Olympique. L'intégralité des JO d'hiver 2022 de Pékin sont à suivre sur Eurosport !

00:01:12, il y a 13 heures