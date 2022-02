Le froid fait encore des siennes. Le relais hommes de biathlon des Jeux Olympiques 2022, initialement programmé ce mardi à 17h00 locales (10h00 françaises), a été avancé à 14h30 (7h30 françaises) en raison des basses températures attendues au Centre national de biathlon de Zhangjiakou.

20/20 au tir, une frayeur et une arrivée triomphale : la poursuite magistrale de Fillon Maillet

"Les prévisions météorologiques pour l'heure de départ initiale annoncent des températures inférieures à -15 C, ce qui, selon le règlement de l'IBU, met en danger le déroulement de la compétition. En avançant l'heure de départ de deux heures et demie, nous espérons éviter ces températures froides et organiser les compétitions dans des conditions équitables et sûres pour nos athlètes", ont annoncé les organisateurs de l'épreuve.

Fillon Maillet dans la légende ?

Le relais français composé de Fabien Clause, Emilien Jacquelin, Simon Desthieux et emmené par l'intenable Quentin Fillon Maillet, est l'un des grands favoris, en compagnie de la Norvège des frères Johannes et Tarjei Boe et de l'équipe olympique russe.

En cas de bon résultat, cette course pourrait permettre à Quentin Fillon Maillet de remporter une cinquième médaille durant ces Jeux Olympiques de Pékin, après ses deux titres en individuel (20 km) et en poursuite ainsi que ses des deux médailles d'argent en relais mixte et en sprint.

"Sa course est un chef-d'œuvre" : 4e médaille, 2e en or, on n'arrête plus Fillon Maillet

