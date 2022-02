Même la folie du relais mixte de samedi n'a pas suffi à passer sous silence la nouvelle : le grand Johannes Boe est de retour. Ceci étant dit, rien n'assure au Norvégien une razzia pendant ces Jeux Olympiques de Pékin. Mais enfin, entre le Boe de la Coupe du monde et celui qui a brillamment permis à la Norvège de remporter le relais au prix d'une dernière boucle parfaite, il y a un monde. Et ce simple état de fait devrait suffire à inquiéter ses adversaires et gonfler la confiance de ses supporters.

Ces neuf secondes gagnées entre la sortie du pas de tir et l'intermédiaire suivant, soit quelques hectomètres seulement, sur Quentin Fillon Maillet et Edouard Latypov, ce fut du grand Johannes Boe. Du niveau de celui qui tourmentait Martin Fourcade à la fin de sa carrière et qui était devenu une référence sur les skis. Dire qu'on n'avait pas vu ce Johannes Boe depuis un certain temps serait tentant. Ce serait surtout très faux.

A Antholz, les premiers signes d'un retour du grand Boe

L'Individuel d'Antholz-Anterselva, la dernière étape de la Coupe du monde, fut par exemple un premier avertissement significatif. Quatrième à cause de trois fautes au tir, le triple vainqueur de la Coupe du monde n'en avait pas moins réalisé le meilleur temps de ski, et de loin, ce qui ne lui était pas souvent arrivé cette saison, pour ne pas dire jamais.

Son impasse à Ruhpolding, à la fois pour peaufiner sa préparation et prendre des repères à une altitude semblable à celle de Zhangjiakou où se déroule le biathlon aux Jeux Olympiques de Pékin, semble avoir porté ses fruits. Boe s'était rendu en Italie avec l'ensemble de la sélection norvégienne, tirant un trait sur la Coupe du monde.

Mais l'avait-il seulement en tête au début de saison ? Vainqueur des trois dernières éditions, Johannes Boe n'avait-il pas ciblé les Jeux Olympiques et seulement eux en 2021-2022 ? La question mérite d'être posée mais si son mal-être en début de saison trahissait une inquiétude certaine "Il doit retrouver la flamme", nous avait soufflé notre consultante Sandrine Bailly à la mi-janvier.

"Johannes avait l’air si fort", a commenté, bouche bée, Petter Northug auprès de Nordic Mag samedi. L'ancien fondeur, double champion olympique et treize fois champion du monde, n'est pas facilement impressionnable. "Ce sprint gagnant lui donne de la confiance avant les prochaines courses, notamment celles disputées en confrontation directe où ce genre de situation pourrait se reproduire", a-t-il poursuivi.

Ce ne sera pas le cas de l'Individuel ce mardi (à 10h en direct sur Eurosport) mais Johannes Boe se souviendra qu'il avait décroché son seul titre olympique, sur cette épreuve à Pyeongchang. A la merci de Martin Fourcade, le Norvégien avait vu le Français passer à côté de son ultime tir. Le quintuple champion olympique fait d'ailleurs de Boe son favori pour les épreuves olympiques. "Après ce qu'il a montré à Antholz, je pense qu'il est de retour en pleine forme. Son passé et son expérience vont également l'aider, analyse-t-il pour Eurosport. Johannes sera toujours un favori."

S'il a depuis l'été dernier ciblé les Jeux Olympiques comme son unique objectif de la saison, et il y a de grandes chances pour que ce soit le cas, Boe a, au regard de sa performance sur le relais, réussi le plan parfait. Ces quelques hectomètres à la poursuite de Latypov et Fillon Maillet en sont la preuve. "Je pense qu'il a marqué les esprits, assurait notre consultant Loïs Habert dans notre podcast "L'Heure Olympique". Dans le dernier tour. Fillon Maillet part à bloc pour revenir sur le Russe et il sait que Johannes est derrière, qu'il ne faut pas le laisser rentrer. Même en travaillant comme un dingue, il se fait rattraper en pas longtemps."

Plus inquiétant encore, le Norvégien a brillé là où résidait habituellement l'une de ses faiblesses, à savoir le dernier tour. Loïs Habert encore : "Johannes Boe, historiquement, n'a pas gagné beaucoup de face à face dans les derniers tours. Il va vite partout mais il n'est pas un bon finisseur." Peut-être de quoi inquiéter un peu plus ses adversaires. Ceux-ci ont dansé en Coupe du monde pendant que le chat Boe n'était pas tout à fait là, il est peut-être vraiment de retour.

